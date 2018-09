Handball für Mädchen

Ganz nach dem Motto „Mädchenpower im Handball“ hat es sich die neue weibliche E-Jugend der SG Horan zur Aufgabe gemacht, frischen Wind in die vorwiegend von Jungs betriebene Sportart zu bringen. Neben dem Umgang mit dem Ball lernen die jungen Spielerinnen was es heißt, ein Team zu sein, und eignen sich auf spielerische Art und Weise die Technik des Handballspielens an. Zur Verstärkung der weiblichen E-Jugend Mannschaft sucht die SG Horan Mädchen der Jahrgänge 2008/2009, die Lust haben, eine neue Sportart für sich zu entdecken.

Um sich ein Bild vom Handballsport machen zu können, laden die Trainerinnen Luisa und Tabea zu einem Schnuppertraining am Samstag, 22. September, von 10 bis 12 Uhr in der Jahnhalle des HSV Hockenheim, Waldstraße/Ecke Continentalstraße ein. Wer Interesse daran hat, kann einfach mal vorbeikommen und ausprobieren oder sich auch gerne anmelden unter lulu-heger@t-online.de oder tabea-finke@web.de.

Falls der Termin nicht passen sollte, kann man auch jederzeit zum regulären Training dieser Altersgruppe vorbeischauen. Das Training findet zwei Mal die Woche statt: mittwochs von 16.45 bis 18.15 Uhr in der Jahnhalle des HSV Hockenheim und freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Rheinfrankenhalle in Altlußheim. tf

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.09.2018