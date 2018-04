Anzeige

Hockenheim.Das Handballturnier der Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft findet am Freitag, 20. April, zum 19. Mal ab 13.45 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle statt. Als seit Jahren bewährter Ausrichter zeichnet die Hubäckerschule verantwortlich, unterstützt in Organisation und Durchführung durch die Jugendhandballspielgemeinschaft Horan.

Das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus Grundschulmannschaften der Verwaltungsgemeinschaft. So werden die Albert-Schweitzer-Schule Altlußheim, die Friedrich-von-Schiller-Schule Reilingen, die Hartmann-Baumann-Schule Hockenheim, die Pestalozzi-Grundschule Hockenheim und die Hubäcker-Grundschule Hockenheim ihre Mannschaft mit Spielern/Spielrinnen aus den 3. und 4. Klassen ins Rennen schicken.

Das beliebte Turnier ist als sportliches Event aus dem allgemeinen Schulkalender im April nicht mehr wegzudenken.