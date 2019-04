Ein Handballturnier der Grundschulen findet am Freitag, 5. April, ab 13.45 Uhr in der Rudolf-Harbig-Halle statt. Das Turnier wird an diesem Tag bereits zum 20. Mal ausgetragen. Als Ausrichter zeichnet die Hubäckerschule verantwortlich – unterstützt in Organisation und Durchführung durch die Jugend-Handballspielgemeinschaft Horan. Das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus Grundschulmannschaften der Verwaltungsgemeinschaft.

Das Turnier ist als sportliches Event aus dem allgemeinen Schulkalender im April nicht mehr wegzudenken. Welche Schule wird wohl dieses Jahr den Wanderpokal mit nach Hause nehmen können? Im vergangenen Jahr war es die Hartmann-Baumann-Schule aus Hockenheim. Zu spannenden Spielbegegnungen laden die Veranstalter ein und freuen sich auf viele interessierte Zuschauer. Für Verpflegung während des Turniers ist gesorgt. zg

