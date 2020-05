Handtuch darf nicht fehlen

Hallo Kinder! Wisst ihr, was so richtig nützlich ist? Ein Handtuch. Nach einer wohltuenden Dusche geht der erste Griff zu einem, nach dem Händewaschen darf das Handtuch natürlich auch nicht fehlen – und wenn beim Sport die Schweißtropfen auf der Haut perlen, dann sollte auch immer eins bereit liegen. Fans des Autors Douglas Adams haben deshalb den 25. Mai als Gedenktag des Handtuchs eingeführt. Er hat nämlich die Science-Fiction-Reihe „Per Anhalter durch die Galaxis“ geschrieben und dort war der Hauptdarsteller immer mit einem Handtuch unterwegs. Er hatte also erkannt, welches Utensil man wirklich braucht – zumindest im Weltall. Damit kann man sich nämlich an kalten Orten wärmen und an heißen Tagen die Sonne auf dem Handtuch genießen – wie im Urlaub. Adams’ Fans laufen also am Montag mit dem Handtuch auf dem Kopf oder um die Hüften durch die Gegend. Ihr könnt ja mal Ausschau halten, ob ihr jemanden entdeckt. Als Fuchs brauche ich eigentlich kein Handtuch, die Arbeit erledigt mein Fell. Es wärmt und kühlt mich gleichermaßen, außerdem ist es super flauschig – mit meinem Schwanz kann ich mich sogar zudecken. Deshalb würde ich vermutlich eine Kamera mitnehmen, um alle Eindrücke einzufangen. Was dürfte bei euch bei einer Reise durch die Galxis nicht fehlen?

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.05.2020