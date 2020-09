Harmonische Farbenpracht

Nach seinem Umzug ins neue Atelier im Talhaus vor Jahresfrist, lädt der über die Grenzen der Region hinaus bekannte Künstler Gustav Armbrust zu seiner zweiten Ausstellung ein. Die Räumlichkeiten bei der Firma Phönix Spanndecken im Mörscher Weg 2 – hinter dem OBI-Markt – gestatten es dem Künstler, zahlreiche Gäste zu seinem Atelierbesuch zu erwarten.

Das große Atelier bietet Armbrust nicht nur viel Platz für seine großformatigen Bilder und Plastiken, es eignet sich auch hervorragend als Ausstellungsgelände, zumal er auch den Außenbereich nutzen kann.

Mehr als 25 Jahre war Gustav Armbrust mit seinem Atelier in Walldorf, seit einem Jahr ist der freischaffende Künstler mit seinen Werken in seiner Heimatstadt vertreten.

250 Exponate sind zu sehen

Etwa 250 Exponate sind hier auf 50 Quadratmetern zu sehen. In Walldorf war es nur eine Doppelgarage gewesen. Gustav Armbrust wurde in Schwetzingen geboren. Der Autodidakt, der schon in frühester Jugend das Experimentieren mit Farbe angefangen hat, sammelt Impressionen und verarbeitet sie in seinen Werken, die einen engen Bezug zu Harmonie und Ausgewogenheit widerspiegeln.

„Bei meinen Werken kommt jene Verschiedenartigkeit des Sehens, Bewertens und Interpretierens zum Ausdruck, welches ein Kunstwerk einnehmen kann“, sagt er selbst. Der Künstler, der mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist, verschönerte mit seinen Bildern schon Privat- und Geschäftsräume in ganz Europa.

Die Ausstellung am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, hat jeweils ab 11 Uhr geöffnet, für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 12.09.2020