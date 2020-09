Hauptachse wird durchschnitten

Die Großbaustelle beginnt: Die Obere Hauptstraße wird zwischen der Ringstraße und der Heidelberger Straße ab Montag, 28. September, erneuert. Die Maßnahmen werden gemeinsam von der Stadtverwaltung, den Stadtwerken Hockenheim, der Baufirma Sax + Klee sowie von Willaredt Ingenieure (Obere Hauptstraße) und Ingenieurbüro Bechert + Partner (Bachstraße, Obere Mühlstraße) realisiert, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Stadtverwaltung hat die betroffenen Anwohner darüber bereits in einer Informationsveranstaltung für Anwohner in der Stadthalle und mit einem Schreiben informiert (wir berichteten). Die Erneuerung der Oberen Hauptstraße dauert voraussichtlich zwei Jahre. In diesem Zeitraum ist sie für den Verkehr vollständig gesperrt.

Wie können sich die Menschen den Bauablauf vorstellen?

Die Obere Hauptstraße wird auf ihrer gesamten Länge von 800 Metern in drei Bauphasen erneuert. In diesen Phasen sind verschiedene Bereiche der Oberen Hauptstraße nicht zugänglich.

Bauphase 1: September bis Dezember: Bereich Fortunakreuzung bis Untere Mühlstraße, parallel dazu von September 2020 bis Februar 2020 Bachstraße.

Januar bis März 2021: Untere Mühlstraße bis Rathausstraße.

März und April 2021: Asphalteinbau Heidelberger Straße bis Rathausstraße.

März bis Juni 2021: Rathausstraße bis Mittlere Mühlstraße.

Juni bis August 2021: Mittlere Mühlstraße bis Parkplatz Eichhorn.

August 2021: Asphalteinbau Rathausstraße bis Parkplatz Eichhorn, parallel dazu Arbeiten in der Bachstraße und der Oberen Mühlstraße.

Bauphase 2: Februar 2021 bis August 2021: Obere Mühlstraße in zwei Teilabschnitten.

September 2021 bis Februar 2022: Mittlerer Teil der Oberen Haupt-straße.

Bauphase 3: März 2022 bis voraussichtlich August 2022: Bereich zwischen Südring/Ringstraße und Oberer Mühlstraße.

Die Bautätigkeit auf der Oberen Hauptstraße erfolgt unter Vollsperrung des gesamten Verkehrs. Die Erreichbarkeit der Gebäude zu Fuß bleibt möglich. Die Zufahrten zu Parkplätzen im Hof und in der Garage werden teilweise behindert sein. Für Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr bleibt eine provisorische Zufahrt möglich. Die Regelarbeitszeit auf der Baustelle ist zwischen 7 bis 16.30 Uhr, daher müssen Mülltonnen am Vortag am frühen Nachmittag herausgestellt werden.

Wie wird der Verkehr um die Sperrung umgeleitet?

Die Sperrung der Oberen Hauptstraße führt im Zeitraum der Maßnahme zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrs. Infolge der Sperrung wird der Verkehr umgeleitet. Die neue Verkehrsführung erfolgt stadtauswärts von der Heidelberger Straße über die Park-, Scheffel-, Walldorfer Straße zur Ringstraße. Stadteinwärts wird der Verkehr von der Oberen Hauptstraße vom Med-Center kommend über die Ringstraße, Holzstraße, Hubertusstraße zur Heidelberger Straße umgeleitet. Die Hubertusstraße und die Parkstraße werden für den Zeitraum der Maßnahme zu Einbahnstraßen umgewandelt.

Welche Umleitungsstrecke fährt der Bus?

Von der Sperrung ist auch die Fahrtstrecke des ÖPNV-Bus betroffen. Die Haltestellen Rathaus, Festhalle und Kaiserstraße können während der Baumaßnahmen in der Oberen Hauptstraße von der Buslinie 717 (Speyer-Heidelberg) nicht bedient werden. Die Umleitungsstrecke führt über den Südring, Wasserturmallee und Lußheimer Straße. Es wird eine Ersatzhaltestelle „Arndtstraße“ gegenüber der dort bereits bestehenden Bushaltestelle eingerichtet, welche bislang nur von der Stadtbuslinie 731 (Ring-Jet) genutzt wird. Die Stadtbuslinie 731 wird während der Baumaßnahmen in der Oberen Hauptstraße im Bereich Fortunakreuzung bis Rathausstraße, welche voraussichtlich bis März 2021 andauern, von der Heidelberger Straße über die Ottostraße geführt. In dieser Zeit wird die Bushaltestelle Festhalle nicht bedient. Stattdessen wird im Bereich Ottostraße (Höhe Rathaus-Parkplatz) eine Ersatzhaltestelle für den Ring-Jet eingerichtet.

Was passiert mit den Privatparkplätzen?

Privatparkplätze von Anwohnern in der Oberen Hauptstraße bleiben grundsätzlich zugänglich. Soweit möglich, werden Ersatzparkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Warum wird die Obere Hauptstraße saniert?

Die Obere Hauptstraße wird aus mehreren Gründen saniert. Die Maßnahme hat die Erneuerung der kompletten Gas- und Wasserleitungsinfrastruktur (Hauptleitung und Hausanschlüsse bis ins Gebäude), der Hauptkanalisation, der Hausanschlüsse und gegebenenfalls neue Hauskontrollschächte der Abwasserhausanschlüsse zum Ziel. Außerdem soll ein neuer Drosselschacht (Einmündung Mittlere Mühlstraße), neue Stromleitungen von der Unteren Mühlstraße bis zum Parkplatz Eichhorn und eine neue Beleuchtung (Kabel und Beleuchtungsmasten) angebracht werden. Darüber hinaus werden Leerrohre für zukünftige Glasfasernetze und für E-Mobilität verlegt.

An wen können in dieser Zeit Fragen gerichtet werden?

Die Stadtverwaltung informiert laufend über neue Entwicklungen rund um die Sanierung der Oberen Hauptstraße. Sie veröffentlicht da-für auf ihrer Internetseite www.hockenheim.de unter den Rubriken „Leben“, „Mobilität und Verkehr“, „Baustellen“ und in den sozialen Netzwerken Infos über die Maßnahme. Auf der Webseite ist unter anderem auch die auf der Anwohner-Informationsveranstaltung gezeigte Präsentation von Willaredt Ingenieure zu finden. Zwei digitale Informationswände an der Fortunakreuzung und am Med-Center werden laufend einen Überblick über aktuelle Geschehnisse auf der Baustelle geben. Sie werden noch aufgestellt und in Betrieb genommen.

Bei allen anderen Fragen sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Fachbereich Bauen und Wohnen telefonisch unter Telefon 06205/2 13 14 und -318 sowie per E-Mail unter baustellen@hockenheim.de erreichbar. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 26.09.2020