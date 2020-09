Hauptschlagaderso sensibel wie möglich sanieren

Entscheidung getroffen

Badische Handballsaison startet doch!

Das Votum war eindeutig. Lediglich 31 am Spielbetrieb beteiligte Vereine (141) und Spielgemeinschaften (70) haben sich gegen den Saisonstart am 19. September ausgesprochen. Das entspricht 15 Prozent, heißt es in einer ...