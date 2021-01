Haushalt wird auf den Weg gebracht

Die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr findet am Mittwoch, 20. Januar, 18 Uhr, in der Stadthalle statt. Der Haushalt bestimmt die Tagesordnung. Das Gremium berät und verabschiedet die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan 2021 und mittelfristiger Investitions- und Finanzplanung 2022 bis 2024. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt.

Alle interessierten Bürger sind zu der Sitzung eingeladen. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, während der Sitzung eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bestätigung mitgeführt wird. Damit folgt die Stadtverwaltung Hockenheim den allgemeingültigen Hygieneempfehlungen, um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten.

Die Beratungsvorlagen der Gemeinderatssitzung können auch vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite der Stadt unter https://www.hockenheim.de/gemeinderat online abgerufen werden. Das Programm ist auch über https://www.hockenheim.de/sitzungstermine.html zu erreichen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 15.01.2021