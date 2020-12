Haushalte erhalten ein Segenspaket

In ganz Deutschland gelten seit Mittwoch strengere Regeln, um die Corona-Pandemie einzudämmen - der Lockdown hat die Menschen im Griff. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und aus Fürsorge für die Kinder und Begleitpersonen, haben die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Hockenheim beschlossen, dass das Sternsingen 2021 kontaktlos stattfinden muss. So werden im Januar keine Königinnen, Könige und Sternträger durch die Straßen ziehen.

Auch wenn einige Bundesländer wie das Saarland und Niedersachsen schon Ausnahmen für diese deutschlandweite Aktion erlassen, ist es für die Verantwortlichen in Hockenheim, Reilingen, Alt- und Neulussheim keine Option, die Kinder in Gruppen durch die Orte ziehen zu lassen, wie die Seelsorgeeinheit mitteilt. Im Bewusstsein, dass die Sternsingeraktion die größte Aktivität von Kindern für Kinder ist - auch hier vor Ort, fällt diese Entscheidung natürlich nicht leicht. Dennoch gilt der allgemeine Lockdown und als Teil der Gesellschaft möchte die katholische Kirchengemeinde hier keine Ausnahme machen.

Gesundheit nicht gefährden

„Das Schönste an dieser Aktion sind für mich immer die strahlenden Gesichter der Kinder, die diesmal aufgrund der durchgehenden Maskenpflicht aber gar nicht zu sehen sind. In Absprache mit dem Pastoralteam und den Verantwortlichen wurde eine Entscheidung getroffen, mit der wahrscheinlich nicht jeder einverstanden sein wird. Doch keine Sozialaktion rechtfertigt für mich die Gefährdung der Gesundheit unserer Kinder“, so Thorsten Gut, Gemeindereferent der Seelsorgeeinheit.

Ganz gestrichen wird die Aktion jedoch nicht. Alle angemeldeten Haushalte bekommen ein kleines Segenspaket und auch in den Kirchen wird der Segen zum Mitnehmen bereitstehen. In den Krippen sind die Könige präsent und laden dazu ein, für benachteiligte Kinder in der Ukraine eine Spende zu geben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 16.12.2020