Haushaltsplan im Bürgerportal lesen

Im November wurde in einer öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses mit Gesamtgemeinderat der Haushaltplan-Entwurf 2021 und der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke beraten. Die Fraktionen haben ausführlich zu den Plänen Stellung genommen. Es ist zu erwarten, dass die Fraktionen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 20. Januar, wenn überhaupt, dann wegen des Corona-Lockdowns nur kurze Stellungnahmen abgeben werden.

Die Grünen-Fraktion weist darauf hin, dass interessierte Bürger den Haushaltsplan-Entwurf 2021 im Bürgerinfoportal der Stadt, session.hockenheim.de, einsehen können. Für Fragen steht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter Telefon 06205/84 10 oder der Mailadresse adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de zur Verfügung. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.01.2021