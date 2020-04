Hausnotruf ohne Technikerbesuch starten

Region.Viele Menschen können ihre alleinstehenden oder älteren Angehörigen im Moment aufgrund der Corona-Pandemie nicht besuchen und machen sich große Sorgen um ihre Sicherheit zuhause. Gleichzeitig haben viele ältere Menschen als Risikogruppe Sorge vor einer Ansteckung mit der Viruserkrankung und vermeiden jeglichen persönlichen Kontakt. Zahlreiche technische Hilfsmittel können heute Senioren darin unterstützen, länger eigenständig und sicher in der eigenen Wohnung zu leben, heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter, die auf den Hausnotruf verweisen.

Wenn doch einmal etwas passiert, ermögliche er es, schnell professionelle Hilfe zu rufen – eine große Entlastung nicht nur für die älteren Menschen selbst, sondern auch für deren Angehörigen.

Um den Aufbau des Gerätes in der aktuellen Situation sicherer zu machen, haben die Johanniter einen Weg gefunden, Anfragen ohne persönlichen Kontakt zum Kunden zu ermöglichen. Sie bieten den Hausnotruf als Lieferung per Paket an. Ein Termin zum Anschluss in der Wohnung sei damit nicht mehr nötig. Die Hausnotruf-Experten der Johanniter erfassen telefonisch alle relevanten Daten und schicken ein programmiertes Gerät per Paketdienst.

Auspacken, an die Steckdose anschließen und mit einem Knopfdruck in Betrieb nehmen – fertig. Ab dann reiche ein Knopfdruck, um einen Notruf auszulösen, ohne dass nach einem Telefon gesucht werden muss. Der Hausnotruf wird von den Pflegekassen als Hilfsmittel anerkannt. Die Ausgaben können als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer abgesetzt werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 06.04.2020