HCG lädt ein zum Schnuppertanzen

Alle Kinder und Jugendlichen, die Lust zu tanzen haben, lädt die HCG am morgigen Samstag um 14 Uhr zum Schnuppertraining in der Gymnasiumshalle Ost in der Schubertstraße 12 ein. Interessierte müssen nur Sportkleidung und viel gute Laune mitbringen. Das Training ist kostenlos und erfolgt in altersgerecht aufgeteilten Gruppen.

Ab 16.30 Uhr sind die Eltern eingeladen, die erlernten Tänze zu bestaunen. Zu Besuch kommt auch Prinzessin Pauline I. vom funkelnden Schwan. Das Schnuppertraining endet gegen 17 Uhr mit der Übergabe einer Teilnehmerurkunde. Wer noch noch Fragen hat, kann sich an Gardeministerin Melanie Vogel wenden unter Telefon 0174/4 94 84 04 oder per E-Mail an gardeministerin@gmail.com. zg

