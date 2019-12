Heimatkunde der besonderen Art

Hockenheim.Persönliche und individuelle Aktivität ist ein wesentlicher Faktor des menschlichen Lebens, der sich wie ein roter Faden durch alle Lebensgenerationen hindurchzieht. Aktiv zu sein ist immer aktuell. Die Kinder werden bereits im Kindergarten- und Vorschulbereich dazu animiert. Die Schulzeit, die Ausbildungs- und Studienzeit ist geprägt von klar vorgegebener Aktivität und die beruflichen Lebensjahrzehnte fordern alle, persönlich engagiert zu sein als Grundlage des Erfolges und mehr noch, als Grundlage der Zufriedenheit.

Natürlich arten Alltagsaktivitäten auch in Hektik und Stress aus, es kommt irgendwann der Gedanke, dass „später mal alles anders und besser wird“. Und mit diesem „später mal“ ist zumeist die Zeit des Ruhestandes gemeint. Und viele stellen dann fest: „Irgendwie fehlt jetzt etwas.“

Also schaut man sich nach möglichen Aktivitäten um – individuell, zeitlich und altersmäßig angepasst. Genau das ist die Zielgruppe der Gruppe „Ab 50 aktiv“. Vor knapp zwei Jahrzehnten bildete sich diese Gruppe innerhalb der katholischen Pfarrgemeinde. Sie ist offen für die Ökumene und die gesamte Seelsorgeeinheit. Diese Idee der Aktivitäten geht auf eine Überlegung der für die Seniorenarbeit zuständigen Stelle der Erzdiözese Freiburg zurück, die damit die Bündelung gemeinsamer Aktionen anregt.

Die ersten Schritte

„Ich wäre gerne zu einer bestimmten Ausstellung gegangen, ja, aber allein. . .“, hatte damals Ortrud Weibel im Gespräch mit anderen Damen erwähnt und war erstaunt über die spontane Antwort. „Das hatte ich auch gelesen – das hätte mich auch interessiert“, lautete sie. Diese Gedanken waren die ersten Schritte zu den Aktivitäten der Gruppe „Ab 50 aktiv“.

Ortrud Weibel, Johanna Herr und Hermengilde Renz nahmen die Idee auf, erweiterten ihre Kontakte und schon bald hatten die drei Frauen konkrete Pläne für regelmäßige gemeinsame Unternehmungen. Seit knapp zwei Jahrzehnten steht allmonatlich ein interessanter Termin im Kalender der Gruppe „Ab 50 aktiv“. Dabei muss erwähnt werden, dass das „Einstiegsalter“ meist einiges über 50 ist; der Name dient eher als „Qualitätsbegriff“ und ist zu einer Art Markenzeichen geworden.

In gemütlicher Runde trafen die Teilnehmer der Gruppe „Ab 50 aktiv“ sich nun zum Rückblick, bei dem Erinnerungen ausgetauscht und auf gemeinsam Erlebtes zurückgeblickt wurde. Eine interessante Feststellung kann man seit Jahren immer wieder treffen: Auf Urlaubs- und sonstigen Reisen hatte man interessante Länder und Regionen kennengelernt. Aber wie sieht es mit der näheren Heimat aus? Genau dort haben die Teilnehmer einen Schwerpunkt gesetzt.

Sie waren erstaunt, wie viel Neues und Interessantes man in und über Mannheim bei einer Stadtführung erleben konnte, bei der es um mehr ging als um die Planken und die Breite Straße. Die Bootsfahrt im Naturschutzgebiet Taubergießen erschloss den Teilnehmern ganz neue Perspektiven. Das Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“ und der Besuch am Isenach Weiher in Bad Dürkheim, jeweils mit fachkundiger und informativer Führung, brachte den Senioren „Heimatkunde der ganz besonderen Art“, wie manche schmunzelnd beim Jahresrückblick feststellten.

Monatliche Treffen und Ausflüge

Der Rückblick-Nachmittag in Sankt Christophorus, bei dem Hans Rieder eingangs auf das Stadtjubiläum eingegangen war, machte aber auch deutlich, dass der große Kreis der wechselnden Teilnehmer zu einer großen und homogenen Gemeinschaft geworden ist. Ergänzend zu den monatlichen Aktivitäten findet wöchentlich, jeweils mittwochs um 15 Uhr im Gemeindezentrum Sankt Christophorus, ein Gedächtnistraining statt.

Jetzt aber sind die vielen Teilnehmer erst einmal auf das Programm des kommenden Jahres gespannt. Schließlich ist es bereits zur Tradition geworden, dass das Planungsteam erst im Januar bekannt gibt, welche Aktivitäten für die kommenden zwölf Monate geplant sind, um eben gemeinsam „aktiv“ zu sein.

