Heiße Rhythmen legen Feuer

Tausendmal erfolgreicher als der Politiker in der Hamburger Bürgerschaft, millionenfach fesselnder als der BMW-Vorstandschef: Viel mehr als alle anderen macht er seinem Namen alle Ehre – Harald Krüger, the Godfather of Boogie and Rock, Teufelspianist und ungeadeltes, aber vielgefeiertes Urgestein der rassigen Klänge, die aus der Zeit zwischen Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und Chuck Berry verblieben sind.

Am Samstagabend gab sich „King Krüger“ zusammen mit seinen drei Helfershelfern im Pumpwerk die Ehre, um alles ins Volk einzudreschen, was auf Tasten, Saiten und Fellen Platz findet. Das Viergestirn des Rock’n’Roll fackelte mit seiner Show „Krüger rockt!“ ein Feuerwerk mit Musik und Rhythmus der 1950er- und 1960er Jahre ab, das ihnen so schnell keiner nachmacht: mitreißend, authentisch, mit Druck und gleichzeitig von unglaublicher Freiheit.

Schon beim dritten Titel ließen die vier zunächst noch wenige, dann aber immer mehr Zuhörer auf der Tanzfläche skandieren: „I’m on fire“. Genau das ist, was „Krüger rockt!“ ausmacht. Die heißen Rhythmen, der ungemein selbstsichere Sound provozieren innerhalb kürzester Zeit einen Flächenbrand, der nicht mehr zu löschen ist. Schon allein, weil ihn gar niemand löschen wollte.