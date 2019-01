Heiße Tipps für den Bürodschungel

„Und wie war dein Tag, Schatz?“ fragt Kabarettist Hans Gerzlich am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Pumpwerk. Der Kabarettist strapaziert die Lachmuskeln seines Publikums gerne mit launigen Büroanekdoten.

Lägen Sie bei einer Beerdigung lieber im Sarg, statt die Totenrede halten zu müssen? Tragen Sie im Meeting eher locker-flockig vor oder bringt Sie die erste Rückfrage schon mehr ins Schleudern als Schneeglätte auf der Sauerlandlinie einen kasachischen LKW mit abgefahrenen Sommerreifen? Je nachdem wie die Antwort auf diese Fragen ausgefallen ist, verspricht der Veranstalter ein erleuchtendes Erlebnis.

Fit fürs Vorstellungsgespräch

Entweder, weil der Gelsenkirchener Kabarettist und Comedian wertvolle Tipps aus seinem Erfahrungsschatz beisteuern kann, oder weil sich die Besucher in seinen Büroanekdoten wiedererkennen und über sich selbst schmunzeln können. Hans Gerzlich nimmt sein Publikum im Pumpwerk (Einlass ab 19 Uhr) nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche, ins Vorstellungsgespräch und macht die Zuhörer mit seinen Karrierezielen vertraut. Der Eintritt kostet 18 Euro (ermäßigt 16 Euro). zg

Info: Karten gibt’s unter pumpwerk-hockenheim.de

