Heißer Sommer lässt Verbrauch steigen

Verwaltungsgemeinschaft.Bei der jüngsten Sitzung des Wasserzweckverbandes gab es in erster Linie Formalien abzuhandeln. Wolfgang Schweickert, Leiter des Wasserwerkes des „Zweckverbandes Wasserversorgung Südkreis“ stellte seinen Bericht über Wasserförderung- und Verbrauch im Jahr 2018 vor. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 2 789 570 Kubikmeter Rohwasser gefördert. Davon wurden 2 623 200 Kubikmeter Trinkwasser an die Verbandsgemeinden abgegeben beziehungsweise selbst verbraucht.

1 443 310 Kubikmeter und damit rund 55 Prozent des Wassers gingen an Hockenheim, 361 610 Kubikmeter an Altlußheim (rund 14 Prozent), 345 500 Kubikmeter an Neulußheim (rund 13 Prozent) und 445 940 Kubikmeter an Reilingen (rund 17 Prozent). Diese Verteilung entspricht in etwa dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2017 wurden 67 640 Kubikmeter Wasser mehr an die Verbandsgemeinden abgegeben. Dies, so Schweickert, liege an den heißen Sommermonaten.

Höchster Verbrauch im Juli

Am 20. Juli erreichte der Verbrauch mit 11 630 Kubikmetern seinen Höchstwert, auch insgesamt war der Juli der Monat mit dem höchsten Verbrauch. Im Dezember hatte eine unvermutete Kassenprüfung stattgefunden. Der Prüfer, Verbandsschriftführer Reiner Lenz, gab seinen Bericht ab und hatte nichts zu beanstanden. Bei Einnahmen von 1 322 202 Euro und Ausgaben von 1 531 303 Euro war der korrekte Kassenbestand von minus 209 101 Euro vorhanden.

Wolfgang Schweickert berichtete über den aktuellen Sachstand zur Erneuerung der Filterkessel. Die Kessel vier und fünf waren am 17. Oktober 2018 eingebaut worden. Danach wurden die Kessel gereinigt und gechlort. Ab 13. November wurde Kaliumpermanganat in die Kessel eingeimpft. Mehrere Proben des Heidelberger Hygieneinstituts lieferten ein unbedenkliches Ergebnis. Seit Anfang Februar sind beide Kessel in Betrieb.

Im nächsten Sitzungspunkt berichtete Volker Müller über den Abschluss eines neuen Stromliefervertrages für die Jahre 2019 bis 2022. In Ermangelung eines weiteren Bewerbers ging der Zuschlag an die „Thüga Energienetze GmbH“ aus Schifferstadt. Eine Prüfung des Angebotes hatte marktübliche und angemessene Preise bestätigt, so Müller. sb

