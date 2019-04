Helfer brauchen Rückhalt in Familie und Betrieb

Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter – es war schon eine heterogene Gruppe, die der Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Karl Klein zum „Blaulichtempfang“ ins Feuerwehrgerätehaus gefolgt war, um gemeinsam mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl über Sorgen und Nöte der Rettungskräfte zu sprechen (wir berichteten).

Beim Schlusswort von Strobl, als er sich vehement dafür aussprach, Rettungskräfte vor Gewalt zu schützen, „da habe ich null Toleranz“, und die Behinderung ihrer Arbeit, Stichwort Rettungsgasse oder Gaffer, unter harte Strafen zu stellen, einte der Beifall alle Anwesenden im Saal. Zumal der Innenminister nicht nur für härtere Strafen plädierte, sondern auch für neue Möglichkeiten, der Schuldigen habhaft zu werden. In Zukunft, kündigte er an, würden Rettungskräfte bei ihren Fahrten zum Einsatzort von einem Fahrzeug mit Kamera begleitet – wer keine Rettungsgasse bildet, wird dann keine Ausflüchte mehr haben.

Gegen Verrohung wehren

Bei diesem Appell gegen die „Verrohung der Gesellschaft“ sprach Strobl den Anwesenden aus der Seele, sind sie doch alltäglich in ihrer Arbeit mit solchen Problemen beschäftigt. Doch die Diskussion in den anderthalb Stunden zuvor offenbarte deutlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Organisationen. Lässt man einmal die überwiegend aus hauptamtlichen Kräften bestehende Polizei außen vor und auch die durchaus berechtigten Anforderungen der DLRG, so bleiben zwei Gruppen zurück, die sich schon durch ihren Status unterscheiden, die Feuerwehr und die Rettungssanitäter.

Wehr hat besondere Rolle

Während hierzulande die Kommunen Träger der Freiwilligen Feuerwehr sind, sind die Rettungskräfte, beispielsweise das DRK als Verein organisiert. Dieses unterschiedliche Statut spiegelt sich auch in den jeweiligen Fragenstellungen wider, mit denen der Innenminister in Hockenheim konfrontiert wurde.

So lag der Fokus bei den Fragestellungen der Wehrleute auf den Themen Ausbildung, Finanzierung und Freistellung. Strobl, in der Politik ein alter Hase, hütete sich davor, Zusagen zu machen, die sich nicht umsetzen lassen. So wollte ihm die Idee einer zweiten Landesfeuerwehrschule nicht gefallen, seine Anstrengungen zum Ausbau des Standorts Bruchsal verteidigte der standhaft. Einig war er sich jedoch mit den anwesenden Feuerwehrleuten, unter ihnen auch Marcus Zeitler, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, der die Idee eines zweiten Standorts vorgebracht hatte, dass die Ausbildung durchaus auf zwei Standbeinen ruhen könne: zentral in Bruchsal und dezentral in den örtlichen Wehren.

Auch dem Ansinnen von Landrat Stefan Dallinger, auf eine gerechte Verteilung der Mittel zwischen Landkreisen und Wehren zu achten, stimmte Strobl zu. Einen Verteilungswettkampf dürfe es nicht geben, auch wenn die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer so hoch seien wie noch nie. Doch das Geld werde gebraucht, ein nebenher dürfe es nicht geben und wenn jeder alles machen wolle, sei dies Geldverschwendung.

Beim Thema Freistellung war Strobl für Freiwilligkeit. Betriebe müssten vom Nutzen der Feuerwehr überzeugt sein, hinter dem Rettungsgedanken stehen. Nur so könne es eine Akzeptanz geben.

DRK trägt sich selbst

Ein Punkt, mit dem die Vertreter des DRK nicht einverstanden waren. In der Rechtsform eines Vereins sei es mit den Freistellungen nicht so einfach, führte Stefanie Back vom DRK Rauenberg aus und verwies auf die Finanzierung des DRK, die überwiegend durch Spenden und Mitgliedsbeiträge erfolge.

Timo Bierlein vom DRK Lußheim, der zusammen mit Vereinsarzt Heinrich Hellweg an dem Gespräch teilnahm, verwies auf die nachteilige Haftungslage bei Veranstaltungen, für die das DRK den Sicherheitsdienst übernimmt. Ehrenamt sei nun einmal ein Teil der Freizeit, machte der Minister keine Hoffnung auf Besserung, mit der Rechtsform des „e.V.“ sei das DRK auf freiwillige Unterstützung angewiesen.

Die Fragen von Hellweg nach der vorgeschriebenen jährlichen Fortbildung der Rettungssanitäter und nach einer „digitalen Patientenerfassung“ im Unglücksfall, die den Einsatz im Katastrophenfall transparenter machen soll, nahm Strobl als Anregungen mit auf den Weg in die Landeshauptstadt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019