Helfer füllen Regale schnell auf

„Dass unser kleiner Weihnachtsmarkt so ein großer Erfolg sein wird, haben wir nie gedacht“: So schauen Uschi Hummel, Esther Kraus, Ute Schestag und Carmen Hütt mit Freuden auf die erste Woche ihres Angebots zurück. Die Lodentaschen seien weggegangen wie warme Semmel, selbst von der zweiten Lieferung sind schon wieder einige Taschen verkauft, die dritte Charge ist geordert. Ein Schneidebrett nach dem anderen aus den Werkstätten in Hof wanderte über die Ladentheke, und auch der Holzweihnachtsschmuck aus Almasing ist zusammengeschrumpft.

„Unsere ehrenamtlichen Verkäufer haben schöne Begegnungen und nette Gespräche mit ihren Kunden gehabt und manche alte Bekannte zur großen Freude hinter der Mund-Nase-Maske erkannt“, berichtet Esther Kraus.

Auslagetische wie leer gefegt

Einige Auslagetische der Werkstätten von Menschen mit Behinderungen sahen am Wochenende aus wie leer gefegt. Doch Abhilfe ist geschaffen, beruhigen die Initiatoren: Tag für Tag treffen Nachlieferungen ein. Die bemalten indischen Tassen aus Münsterschwarzach sind ebenso wieder da wie Grappa und Limoncello, Himbeeressig und Walnussöl vom Nudelhaus Trossingen, die Herz- und Regenbogenseifen aus Eckernförde und die Vogelhäuschen aus den Christophorus-Werkstätten in Fürstenwalde mit neuen Kerzenkreationen.

Die Lebenshilfe in Heidelberg hat neue Schlüsselanhänger und Körbchen geschickt, die Blindenwerkstätten in Heiligenbronn ließ Bürsten und Körbe liefern. Ein großes Paket mit Holzspielzeug kam von der Pfingstweid vom Bodensee. Weihnachten kann also kommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 07.12.2020