Hockenheim.Nach einer eineinhalbstündigen Wanderung bei herrlichem Sonnenschein entlang des Kraichbachs zum Aquadrom, Messplatz, Gartenschaupark, vorbei am Friedhof, eröffnete Odenwaldklub-Vorsitzende Christa Greif eine gut besuchte Jahreshauptversammlung im Nebenzimmer des VfL.

Nach dem Protokollbericht von Annette Kammer gab Christa Greif einen kurzen Überblick über die Begegnungen im Bezirk im Vorjahr sowie über wichtige Termine für das laufende Jahr. So ergibt sich die Möglichkeit, am 27. Mai am Odenwälder Wandertag in Miltenberg teilzunehmen. Am 17. Juni ist in Haßmersheim eine Kulturveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Heimatforscher Fritz Müßig geplant.

Die Geehrten Neues Ehrenmitglied (EM): Katharina Maier und Anneliese Hoffmann 40 Jahre Mitglied: EM Edelgard und Richard Sauter, Roland Schinke. 25 Jahre: Gertrud Eisinger. 10 Jahre: Christa und Wolfgang Soeder, Petra und Roland Wolff. 30 Jahre Wanderwege-Markierung: EM und Ehrenvorsitzender: Helmut Eisinger.

Wanderwart Richard Sauter vermeldete gute Beteiligung an den angebotenen Wanderungen und dankte allen Wanderführern für die gute Zusammenarbeit und die geleisteten Touren. Den ausführlichen Bericht erstattete er bereits bei der Wanderehrungsfeier Anfang Januar.