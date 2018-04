Anzeige

Nach einem weiteren Musikstück fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Karsten Fey statt. Es wurden aktive und passive Mitglieder für 10-, 40-, 50-jährige Zugehörigkeit zum Fanfarenzug ausgezeichnet.

Geselligkeit zum Ausklang

Vor der Verleihung der Urkunde und der Vereinsnadel in Silber oder Gold zählte der Vorsitzende wichtige Ereignisse aus Politik, Sport und Musik auf, um ein besseres Erinnern an die Zeit zu ermöglichen, in der das Mitglied dem Verein beitrat. Helmut Fey, der für 50-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt wurde, erhielt einen Präsentkorb.

Am Ende des offiziellen Programms wurde der „Kaiserjägermarsch“ gespielt. Zum Ausklang der Veranstaltung gab es noch einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit zu einem geselligen Zusammensein. mvm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.04.2018