Helmut Kief für 40 Jahre geehrt

Als letzte Amtshandlung als Vorsitzende ehrte Claudia Loff zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Alexander Kohl Helmut Kief für seine Verdienste in der FDP Hockenheim und seine 40-jährige Mitgliedschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Zusammen mit dem langjährigen FDP-Vorsitzenden Arno Kammer und dem kürzlich hochbetagt verstorbenen damaligen Schatzmeister Udo Huss hat er das Sauerkrautfest aus der Taufe gehoben, das von den 34 Jahren 31-mal auf seinem Hof stattgefunden hat“, erklärte Loff. Das Sauerkrautfest sei immer ein gutes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Dank Kiefs gutem Verhältnis zum Nachbarn wurde das Fest auch bei Hochbetrieb vom Johanneshof mit Kuchennachschub unterstützt. Der gleichzeitig organisierte Tag der gläsernen Produktion des Bauernhofs war für die Familie viel Arbeit. Ohne den Reigen dieser Feste hätte der Ortsverband die Wahlen und zwar gerade auch der letzten zweieinhalb Jahre nicht stemmen können.

Erfahrene Stütze im Vorstand

Im Vorstand war Helmut Kief jahrelang eine erfahrene Stütze. Eigentlich wäre in der letzten Legislaturperiode Helmut Kief statt Frank Köcher-Hohn in den Gemeinderat nachgerückt, krankheitsbedingt musste er aber absagen. Für die Partei war die damalige Absage langfristig positiv, denn so konnte Frank Köcher-Hohn Erfahrung und Bekanntheit sammeln.

„Umso mehr freut es mich, dass Helmut Kief wieder gesund und voller Tatendrang mit Frank Köcher-Hohn zusammen im Gemeinderat ist. Die liberalen Runden profitieren vom Austausch mit den FDP-Stadträten, was mich sehr freut. Die Anzahl der Gäste zeigt nicht nur, dass es in Hockenheim viele brennende Themen gibt, sondern auch, dass die FDP-Stadträte die Einwohner begeistern können“, lobte Loff. Helmut Kiefs Wissen in Landwirtschaft und Natur habe so manche hitzige Diskussion auf eine rationale Ebene gebracht. Er sei jemand, der logisch argumentiere und handele, statt marktschreierisch um Aufmerksamkeit zu buhlen.

„Mir haben seine frühen Denkanstöße gefallen und meinen Horizont erweitert. Mein Respekt vor der Arbeit der Landwirte ist durch ihn mächtig gestiegen“, sagte Claudia Loff. Auch jetzt sei er wieder aktiv unterwegs, um den Menschen die Wichtigkeit der Landwirtschaft näher zubringen. zg

