Herausfinden, wie Träume wahr werden

Einen „Schulausflug in die berufliche Zukunft“ hat Manfred Büch, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, das genannt, was der Hockenheimer Ausbildungstag für die rund 1000 Schüler bedeutet, die am Donnerstag in der Stadthalle zwischen den Ständen der 40 Aussteller hin- und herpendeln werden.

Dank der Praktika, die im Laufe der Schulzeit absolviert werden müssen, ist es für die meisten Jugendlichen nicht mehr der erste Kontakt mit der Arbeitswelt, doch bei der Vielfalt des Angebots bietet die Veranstaltung, die zum 15. Mal in der Stadthalle Angebot und Nachfrage einander näherbringen soll.

Komfortable Situation

Die Schüler können einerseits ganz entspannt ihren Interessen und Neigungen folgen: Generell wird die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für sie immer komfortabler, nachdem sogar Weltkonzerne wie die BASF in manchen Sparten noch freie Plätze melden. Zwischen 900 und 1000 Stellen bietet die BASF jährlich, sagte Jacqueline Kloster, die für die Rekrutierung von Auszubildenden zuständig ist, vor zwei Jahren in Hockenheim. Andererseits werden die Stellen dem Nachwuchs nicht nachgetragen, und nur weil ein Betrieb noch offene Ausbildungsplätze hat, heißt das nicht, dass die Voraussetzungen, die die Bewerber mitbringen müssen, unwichtig geworden wären. Wie diese aussehen und woran Interessenten bis zur Bewerbung womöglich noch „feilen“ müssen, lässt sich am Donnerstag gut klären.

Viele Perspektiven bietet das Hotel- und Gastgewerbe. Richard Damian, Direktor des Hotels Motodrom und beim Hotel- und Gaststättenverband engagiert, sprach beim Ausbildungstag 2017 von bis zu 1500 Stellen, die im Kreisverband Rhein-Neckar jährlich für „Gastfreunde“ zu besetzen sind.

Wartezeiten nachfragen

Es gibt natürlich auch Branchen, in denen die Bewerbung einen gewissen Vorlauf braucht, weil die Ausbildungsplätze nicht so zahlreich oder eben sehr begehrt sind, wie etwa beim Hauptzollamt Karlsruhe. Gut, wenn Interessenten also rechtzeitig nachfragen, wie die Wartezeiten und Fristen aussehen könnten. mm

