Herausforderungen in lockerem Ton vermittelt

Feierlich war gestern: Im Jahr eins nach dem großen Jubiläum und der Amtszeit von Oberbürgermeister Marcus Zeitler sollte der Neujahrsempfang „in einer etwas lockeren Atmosphäre“ gestaltet werden. Das ist Zeitler und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg am Freitagabend mehr als gelungen: So gelöst war die Stimmung in der Stadthalle noch nie bei diesem Anlass gewesen. Was nicht bedeutet, dass die Gelegenheit, die Bürger zu informieren und auf kommende Ereignisse einzustimmen, ungenutzt geblieben wäre. Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement kam ebenfalls nicht zu kurz.

„Es hängt alles von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst“, zitierte Thomas Jakob-Lichtenberg bei der Begrüßung der Gäste Autopionier Henry Ford. Daran, dass Hockenheim die Wahl pro Motor längst getroffen hat, ließ der Bürgermeister keine Zweifel: „Hier bewegt sich viel, und es ist eine unglaubliche Dynamik zu spüren.“ Die Feier der Verleihung der Stadtrechte vor 125 Jahren werden angemessen gefeiert. Jakob-Lichtenberg verwies auf die „Kunstinstallationen“ mit den umgebauten Zahlen: „Die Null ist weg, ihr Platz hat eine Erklärungstafel eingenommen.“

„Die schönste Stadt ausgesucht“

Marcus Zeitler eröffnete seine frei gehaltene Neujahrsansprache mit einem Dank an die Hockenheimer für die freundliche Aufnahme als Bürger der Stadt: „Wir fühlen uns wohl und wir bleiben.“ Die wie immer persönlich eingeladenen Neubürger beglückwünschte Zeitler unbescheiden: „Sie haben sich hier in der Region die schönste Stadt ausgesucht.“ Der OB verzichtete auf eine Rückschau auf das vergangene Jahr und beschränkte sich auf einen Ausblick auf ein viele Herausforderungen bringendes 2020. Im Rathaus werde die Doppik eingeführt, die Haushaltsaufstellung mache das nicht einfacher. Eine „interessante Aufgabe“ werde die Schulsanierung, für die eine Containerlösung beschlossen wurde, die sich über drei bis vier Jahre erstrecken werde. „Es wird nicht alles glatt laufen, es wird zu Komplikationen und Unannehmlichkeiten kommen“, kündigte Zeitler und bat vorab um Verständnis. Doch dafür gebe es am Ende ordentliche, sanierte Schulen. Das Investitionsvolumen für die Sanierung bewege sich zwischen 15 und 25 Millionen Euro.

Für die Baumaßnahmen, vor allem die Sanierung der Oberen Hauptstraße, kündigte der OB umfassende Transparenz bis hin zu digitalen Sprechstunden und mobilen Schaukästen an. Die Ablösung der Obdachlosenunterkunft im Hofweg dank der Zusammenarbeit mit dem DRK hofft er, dieses Jahr abschließen zu können. Er dankte den über 150 aktiven Vereinen, die täglich ehrenamtliche Arbeit leisten: „Hockenheim hat ein hervorragendes Vereinsleben.“

Land muss zum Ring stehen

Für die Zukunft des Hockenheimrings arbeiteten alle Beteiligten an einer idealen Lösung, die nicht von heute auf morgen zu finden sei. Vertragliche Inhalte könnten jedoch nicht mit 22 000 engagierten Mitbürgern diskutiert werden. Mit Blick auf den Besuch der Wirtschaftsministerin am Mittwoch und deren Aussagen zu Investitionen in alternative Antriebe und Energien forderte Zeitler: „Dann muss ein Land auch dazu stehen und die Kommunen und Städte unterstützen, die diese Möglichkeiten anbieten.“

Ausgerechnet Roboter brachten dann richtig Leben in den Saal – genauer gesagt die Jungs, die sie programmiert haben: Die „BotBrothers“ des Gauß-Gymnasiums, die seit Jahren höchst erfolgreich Legokonstruktionen in Bewegung bringen, warben mit einem originellen Filmbeitrag um Unterstützung, damit sie an der Weltmeisterschaft in Japan teilnehmen können. Beim OB stießen sie bei ihrem Besuch im Rathaus auf offene Ohren: „Bessere Repräsentanten als diese fünf können wir uns nicht vorstellen“ sagte er und streifte das Trikot des Teams über.

Großen Anteil an der aufgelockerten Atmosphäre hatte die Musikkapelle „Blaue Husaren“ unter Leitung von David Waldeyer: Ihre Medleys unter anderem von Eric Clapton und Abba erhielten viel Applaus.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 18.01.2020