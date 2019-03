Herbert Gelb geht allein auf den Rückweg

Hockenheim.Der zwölfte König-stuhllauf der Ausdauersportgemeinschaft vom Motodrom zum König-stuhl litt unter Sturmtief „Eberhard“. Die Strecke über 25 Kilometer und 570 Höhenmeter vom Motodrom zum Heidelberger Hausberg bewältigten bei teilweise strömenden Regen und dem kräftigen Wind insgesamt 49 Läufer aller Leistungsklassen, teilt die ASG Tria mit.

ASG-Vorsitzender Oskar Stephan begrüßte neben einer Reihe erfahrener ASGler auch zahlreiche Gastläufer, die zum Teil zum ersten Mal mit von der Partie waren. Organisator Klaus Auer schickte die schnelle Gruppe auf eine kleine Extraschleife, so dass beide Gruppen in Nußloch wieder zusammentrafen.

Am Feuerwehrhaus hatten die Helferinnen Petra Auer und Andrea Krauß das Buffet mit warmem Tee, Bouillon, Erfrischungsgetränken und frischem Obst aufgebaut. An der steilsten Steigung am Ortsrand von Nußloch und im angrenzenden Wald waren nur noch die Besttrainierten ohne Gehpausen unterwegs. Zwischen Lingental hinauf zum Max-Planck-Institut nutzten die Läufer mehrmals Forsthütten, um beim Warten auf die etwas Langsameren im Trockenen zu stehen.

Alle kommen ohne Blessuren an

„Alle überwanden den bis zu 15-prozentigen, 13 Kilometer langen Anstieg mit Bravour“, freute sich Klaus Auer, dass alle unversehrt ankamen. Auf dem Parkplatz am Gipfel des Königstuhls in 568 Meter Höhe erwartete die Läufer ein reichhaltiges Buffet. Auf der Rückfahrt mit dem Reisebus waren sich alle sicher, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, und lobten die perfekte Organisation.

Nur Herbert Gelb nutzte die Gelegenheit, seine neue Regenjacke zu testen, und lief wieder nach Hockenheim zurück. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.03.2019