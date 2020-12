Herbstliches Farbenspiel

Die Natur ist für viele Menschen gerade in diesen Zeiten ein Rückzugsort, an dem sie Trost und Ablenkung von den beunruhigenden Nachrichten rund um die Corona-Pandemie finden. Gerade jetzt bieten die Felder und der Hardtwald in der Verwaltungsgemeinschaft farbenprächtige Anblicke.

Einige unserer fotografiebegeisterten Leser sind zu unterschiedlichen Zeiten in der Landschaft unterwegs gewesen und haben uns mit wunderbaren Bildern versorgt, die wir gerne auf diesen Seiten teilen.

In unserem zweiten Teil der Herbstimpressionen ändert sich der Charakter der Bilder, die uns unsere Leser von ihren Gängen durch die Natur senden: Die stimmungsvollen Farben des Herbstlaubs werden abgelöst vom Weiß des morgendlichen Frosts.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 20.11.2020