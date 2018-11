„Herr der Ringe“ erklingt

Hockenheim.Ein sehr intensives Probenwochenende liegt hinter den Musikern des Orchestervereins Stadtkapelle. An den beiden Probentagen wurde in der Stadthalle weiter an dem Konzertprogramm für das Jahreskonzert gefeilt.

Gerade die sehr anspruchsvolle Musikliteratur aus der Sinfonie Nr. 1 „Herr der Ringe“ von Johan de Meij stand im Fokus und verlangte von dem Orchester, aber auch von dem Dirigenten viel ab. Es war ein sehr anstrengendes, aber vor allem ein sehr erkenntnis- und lehrreiches Wochenende.

Es ist immer wieder bemerkenswert, wie Dirigent Dominik Koch es voller Energie und Elan schafft, die Musiker auf solche Herausforderungen vorzubereiten, teilt die Stadtkapelle mit. Ein weiterer Höhepunkt des Konzertprogrammes wird der Danzon Nummer 2 von dem mexikanischen Komponisten Arturo Márquez sein. Berühmtheit erlangte dieses nach dem Tanzstil „Danzon“ benannte Konzertstück durch das Orchester Simon Bolivar aus Venezuela unter dem Dirigenten Gustavo Dudamel. Aber auch das Jugendorchester ist fleißig am Proben.

Alle Musiker freuen sich schon jetzt auf das Konzert am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in der Stadthalle. gch

