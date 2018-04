Anzeige

In der Sitzung des Gemeinderates im März hatte die Fraktion der CDU konkretisierende Fragen zum Sachstandsbericht „Herrenteich“ an die Verwaltung gestellt. Diese wurden in der jüngsten Sitzung beantwortet.

Die Stadt hatte beschlossen, nicht gegen das Land auf die Beteiligung an den Kosten für die Asbestsanierung zu klagen. Die CDU-Fraktion wollte wissen, warum die Stadt das Umweltministerium nicht über diese Entscheidung informiert habe. Die Verwaltung habe dies nicht für nötig gehalten, weil die Möglichkeit einer Kostenbeteiligung durch das Land mit der Entscheidung des Rates, dieses nicht zu verklagen, als abgeschlossen anzusehen gewesen sei, teilte Fachbereichsleiter Gerhard Weber mit.

Personeller Engpass

Aufgrund der Komplexität des Themas sei auch eine Fremdvergabe der Ausschreibung zum Verkauf damals nicht stemmbar gewesen. Auch hier ist ein zeitlicher Aufwand für Grundlageninformationen, Abstimmungen und Entscheidungen zu leisten. Der Fachbereich Bauen- und Wohnen habe sich wegen einer viermonatigen krankheitsbedingten Abwesenheit des Abteilungs- und gleichzeitigen Fachbereichsleiters nicht in der Lage gesehen, die Mehrarbeit aufzufangen. Andere wichtige Projekte wie der Soziale Wohnungsbau, Flüchtlingsunterbringung und das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) hätten ebenfalls bearbeitet werden müssen.