„Herzstück“ für schönes Leben

Hockenheim.Öffnet man die Tür zu „Herzstück“ in der Schwetzinger Straße 10, taucht man ein in eine Welt geschmackvoller Produkte, die man zum Verschönern der eigenen vier Wände dort bei fachlicher Beratung erwerben kann. Hier wird das Ladenkonzept seinem Untertitel „Das schöne Leben“ gerecht.

Ihr sprichwörtliches Händchen für den gemütlichen, jedoch auch stylischen Look, beweist die Inhaberin Natalia Aiello mit ihrer Angebotsauswahl. Klare Farben, dezent reduziert auf aktuelle Trends wie puder- oder eiscremefarben, einerseits und moderne Möbel, in Weiß gehalten, bestimmen den Eindruck. Was ihr ein Herzensanliegen und -wunsch ist, das teilt Natalia Aiello mit allen Liebhabern ausgesuchter saisonaler Dekorationen, exquisitem Schmuck, modischer Accessoires, zeitlosem Geschirr und außergewöhnlicher Mitbringsel, etwa Süßigkeiten. Derartige Vielfalt herrscht im Ladengeschäft – reinschauen lohnt sich.

Die Eröffnung des Stores, der sich zurzeit komplett in den trendigen Puderfarben des Frühjahrs präsentiert, lockte bereits zahlreiche Besucher an. Lange Zeit beschäftigte Natalia Aiello der Wunsch nach einem eigenen Geschäft. In der näheren Region hat sie sich umgeschaut und eruiert, ob es das Angebot mit der eindeutig nordischen Ausrichtung, das ihrer Vorstellung entspricht, bereits gibt. „Etwas Vergleichbares habe ich nicht gefunden“, stellte sie erfreut fest. Die Ketscherin suchte einen passenden Ort für die Realisierung ihres Wunsches, den sie jetzt in Hockenheim gefunden hat.