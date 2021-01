Heuss-Realschule Hockenheim für Fernunterricht gut aufgestellt

Von Matthias Mühleisen

Der Einstieg in den Fernunterricht für die Zehntklässler der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) hat am Montag zwar „geruckelt“, wie es Konrektor Robin Pitsch formuliert, doch dank guter Vorbereitung hinterließ der zeitweise Ausfall der Lernplattform „Moodle“ und der Kommunikationsplattform „Sdui“ keine leeren Bildschirme. Einige Fach- und Klassenlehrer hatten im Vorfeld bereits Videokonferenzen anberaumt. Generell ist die THRS mit ihrer technischen Ausstattung und den Kenntnisse ihrer Lehrkräfte gut fürs digitale Lernen gerüstet, sagen Rektor Jürgen Wolf, Konrektor Robin Pitsch und Manuel Altenkirch im Gespräch über Unterricht in Corona-Zeiten.

Die außergewöhnliche Ausstattung Ihrer Schule erlaubt Ihnen, das Thema Fernunterricht gelassener als manche Kollegen anzugehen?

Jürgen Wolf: Was das Digitale betrifft, sind wir dank Manuel Altenkirch sehr gut aufgestellt. Wir haben Drittmittel eingeworben, die Hopp-Foundation hat uns da massiv unterstützt. Aus dem Digitalpakt haben wir noch keine Geräte da, wir könnten aber Geräte ausleihen und sind in der Lage, sowohl einen Wechsel- als auch einen Fernunterricht so abzuhalten, dass es vertretbar wäre. Wir haben im Frühjahr auch die Zeit des Lockdowns massiv genutzt für schulinterne Fortbildungen. Jeder Kollege kann einen vernünftigen Fernunterricht halten, sowohl die Tools nutzen als auch mit den Schülern arbeiten. Wir sind mit den Eltern über Messenger verbunden, jede Klasse hat ihren eigenen Chat, ebenso jede Elterngruppe. So entstand im Frühjahr kein Informationsdefizit.

Manuel Altenkirch: Es wird auch von den Eltern wertgeschätzt, dass Dinge, die wichtig sind für alle Beteiligten, sehr schnell kommuniziert werden können. Eltern, die das wünschen, erhalten eine Push-Nachricht auf ihr Handy, so dass in der Regel kein Tag vergeht, bis wichtige Angelegenheiten bei ihnen sind.

Das bedeutet aber gewiss nicht, dass Sie nicht noch weitere Ausstattungswünsche haben?

Wolf: Das Hauptproblem ist eher die Manpower. Wir haben an die 500 digitale Geräte im Einsatz, die müssen alle administriert werden, eingebunden sein ins Schulnetz, müssen gepflegt werden, der Datenschutz muss gewährleistet sein, wenn sie von Schüler zu Schüler gehen. Dieser Aufwand lässt sich einfach nicht mehr den Lehrkräften im normalen beruflichen Alltag zuschieben. Wir sind da schon inzwischen überfordert. Unsere Computerräume sind mit 30 PCs ausgestattet, unsere Laptopklassen haben 30 Geräte, alle Schüler können mit einem eigenen Gerät arbeiten, aber bei 30 Fünftklässlern klappt’s bei einem mit der Maus nicht, beim anderen ist die Tastatur nicht richtig angeschlossen. Das muss jemand richten, das kann ein Lehrer nicht leisten.

Was erwarten Sie in der Hinsicht vom Land oder von der Stadt als Schulträger?

Wolf: Meiner Meinung nach müssten die Arbeitsplatzbeschreibungen der Hausmeister überarbeitet werden, dass die auch mal eine Tastatur oder eine Maus austauschen können oder einen abgestürzten PC wieder ans Laufen bringen. Das Aufsetzen von Programmen könnten auch Kräfte von außen übernehmen. Auf jeden Fall müssten die Geräte so gewartet sein, dass sie im täglichen Einsatz verlässlich funktionieren, wenn das nicht gegeben ist, wird es sehr schwierig. Da nützen eine Menge Geräte alleine nicht viel. Wichtig wäre, dass das Wlan so funktioniert, dass überall mit maximaler Last gearbeitet werden kann.

Sehen Sie da positive Signale vonseiten der Stadt?

Wolf: Es gibt Signale der Stadt, sie hat auf unser Drängen relativ schnell reagiert und einen IT-Koordinator eingestellt. Aber eine Person auf weiter Flur ist da lange nicht das, was man braucht. Eine Kraft, die kurzfristig für das Schulzentrum Aufgaben übernehmen kann wie das Neustarten eines PCs, wäre sicher hilfreich und angebracht.

Wie gut fühlen Sie sich vom Kultusministerium mit Vorgaben und Informationen versorgt?

Wolf: Je konkreter und langfristiger die Aussagen sind, desto besser können wir damit arbeiten. Ich bin der Meinung, dass wir im Frühjahr die Weichen sehr gut gestellt haben für einen Fernunterricht und ich meine auch, dass ein Wechselunterricht, wenn er denn notwendig sein sollte, keinen allzu großen Nachteil darstellen würde. Was sich zeigt, ist, dass in einer kleinen Gruppe unter 15 Schülern viel konzentrierter und mit mehr Effizienz gearbeitet werden kann als mit 30, bei denen ständig etwas organisiert werden muss, sei es, dass gelüftet wird oder Dinge desinfiziert werden, die gemeinsam benutzt werden. Aber er bedeutet doppelten Aufwand für die Lehrkräfte, die den Unterricht einmal in Präsenzform und einmal in digitaler Form vorbereiten müssten.

Für Sie ist der Fernunterricht also mehr als eine Notlösung?

Wolf: Einen wirklichen Unterschied bei der Erreichung der Bildungsziele zu dem, was wir zuletzt als Präsenzunterricht hatten, erkenne ich nicht . Natürlich ist ein vernünftiger, gut organisierter Präsenzunterricht besser als alles andere.

Welche Regelungen haben Sie in Ihrem Hygienekonzept getroffen, um Corona-Infektionen vorzubeugen?

Wolf: Jede Klassenstufe hat ihren eigenen Eingang und einen eigenen Bereich innerhalb des Hauses, den sie nicht verlassen sollen. Wir haben darauf geachtet, dass möglichst jede Stufe eine eigene Treppe benutzt, damit die Cluster eingehalten werden können. Das gilt auch auf dem Schulhof mit markierten Bereichen, so dass wir davon ausgehen, dass sich die Cluster ganz selten über den Weg laufen. Hundertprozentig ausschließen können wir es aber nicht, da es Toiletten oder den Bäckerverkauf gibt, die alle Klassenstufen nutzen.

Robin Pitsch: Wir haben auch den Unterrichtsbeginn gestaffelt, etwa die Hälfte der Klassen kommt zur ersten Stunde, die andere beginnt mit der zweiten Stunde, was auch das Schulende entzerrt.

Wie sind die Schüler mit den Regelungen umgegangen?

Wolf: Weit über 90 Prozent der Schüler halten sich von sich aus an die Regeln und versuchen sogar, sie eigenständig zu ergänzen. Unsere Schüler wollen die Vorgaben aber auch verstehen und es ist nicht immer einfach, ihnen alle Details zu vermitteln. Etwa wann sie im Sport oder beim Essen die Maskenabnehmen dürfen.

Erforderte das umfangreiche Aufsicht und Kontrolle der Einhaltung?

Wolf: Man muss natürlich verstärkt nach dem schauen, was die Schüler machen, aber es ist auch eine Illusion, einen Fünftklässler genau auf den Abstand von 1,50 Meter einzuschwören, wenn er gerade die Maske zum Essen abgenommen hat. Natürlich wollen die Schüler zusammen sein, das war ja das Argument, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen. Die Schüler sind willens, den Abstand einzuhalten, aber im Spiel oder Gespräch kommen sie sich schon mal zu nahe.

Sind bei Ihnen Infektionen bei Schülern bekannt geworden und wie hat sich das auf deren Klassen ausgewirkt?

Wolf: Das ist sehr schwer zu sagen, da die Informationen sehr spärlich und unterschiedlich fließen, sowohl vonseiten des Gesundheitsamts als auch der Erziehungsberechtigten. Wir hatten sicher acht infizierte Kinder und an die 30 Fälle, in denen es im Umfeld eine Infektion oder zumindest einen starken Verdacht darauf gab.

Mussten daraufhin ganze Klassen in Quarantäne?

Wolf: Das Gesundheitsamt hat in zwei Fällen Quarantäne für ganze Klassen ausgesprochen. In Klasse fünf und sechs waren jeweils Infektionen nachgewiesen. Lehrer haben sich zum Glück nicht infiziert, sie hatten jeweils FFP2-Masken getragen und wurden als Kontaktpersonen der Kategorie zwei eingestuft und mussten somit nicht in Quarantäne.

Würden Sie sagen, angesichts dieser niedrigen Zahlen hat sich Ihr Konzept bewährt?

Wolf: Bisher sind wir recht gut durchgekommen. Das Konzept hat dazu sicherlich beigetragen, aber ich würde mal behaupten, dass wir auch ein bisschen Glück hatten, auf das wir uns dauerhaft nicht verlassen sollten.

Was bedeutet das im Umkehrschluss?

Wolf: Wir können dafür sorgen, dass alle Regeln und Maßnahmen wirken, soweit das irgend geht. Ich denke, der Erfolg liegt im Zusammenspiel aller Maßnahmen. Je stärker die Schüler sensibilisiert sind, je mehr die Eltern dabei sind, umso erfolgversprechender ist es.

