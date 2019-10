Hexen, Zombies und Horror-Clowns

Gruselige Gestalten fanden sich an einem Freitagabend an der Theodor-Heuss-Realschule ein. Horror-Clowns, Hexen, Zombies und allerlei andere fürchterliche Wesen tummelten sich in der Zone in der Aula oder auf der Tanzfläche (ein großer Klassenraum wurde extra dafür freigeräumt), um zu Musik abzuhotten.

Die SMV der Realschule hatte zur legendären Halloween-Unterstufen-Disko eingeladen – und die war mit über 120 Besuchern erneut sehr gut besucht. Wer nicht unbedingt tanzen wollte, konnte einen Raum weiter seine Gesangstalente beim Karaoke unter Beweis stellen – je nach Song konnte man sogar mitunter Werwolfgeheul vernehmen. Neben „Blutfingern“ (Hot-Dogs mit Ketchup) war ein großer Hit an der Bar – zumindest für jene, die sich trauten – der Chili-Shot. Das war ein roter, scharfer Chili-Sud, der neben den Schülern auch den probierenden Lehrern, die Aufsicht führten, die Hölle heiß machte. Glücklicherweise konnte man dann den scharfen Nachgeschmack mit normalen Getränken wieder gut ablöschen.

Die SMV dachte sich Spiele aus, die auf der Bühne der Aula das Publikum, das ausschließlich aus Schülern der Klassen fünf bis sieben bestand, unterhielt und zum Mitmachen anfeuerte. Gegen Ende stand die Wahl des besten Kostüms an, bevor Schluss war. Schülersprecher Adrijan Stipanovic, der sich bereits in vergangenen Jahren als Aktivposten der SMV für die zurückliegenden Unterstufendiskos verantwortlich zeigte, war mit dem Ablauf sichtlich zufrieden. „Das Feedback der Gäste war positiv“, sagt er. Zusammen mit den Lehrern Christine Lenz und Bastian Köhler visiert die SMV auch Fasching an, möglicherweise gibt es dann eine zweite Unterstufendisko – erneut mit Verkleidungen. zg

