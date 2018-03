Hier gibt es Party auf und vor der Bühne

Anzeige

Währenddessen nutzen die Teams den Innenhof der Stadthalle als Trainingsareal, tanzen sich warm, proben die schwierigsten Stellen der Schrittfolgen. „Ganz genau in einer Reihe stehen, nicht ablenken lassen“, ist die Ansage vom Trainer an die ADS Crew aus Huy in Belgien. Die 16 Tänzer blinzeln in die Sonne, konzentrieren sich, dann geht es los. Die ersten Schritte werden auf den Asphalt gelegt, der Trainer ist zufrieden.

Im Foyer wagen die „Konkurrenten“ einen Blick auf das, was die Starter vor ihnen hinlegen. Zufriedene Mienen zeigen: Das können wir auch! Vor Selbstbewusstsein strotzend, präsentieren sich alle Tänzer, auch die Solisten.

Quan Peter Ngyuen, der im Tanzhaus Dortmund trainiert, ist ganz aus dem Häuschen: „Im letzten Jahr habe ich mit meiner Partnerin noch bei den Jugendlichen getanzt und zweite Plätze geholt.“ Ein Luftsprung und ein extrem breites Grinsen zeigen an, dass es in diesem Jahr bei den Duos und auch im Battle am späten Abend gegen Jacqueline Consagra von Starmoves Bonn für die oberste Treppenstufe reichte. Ein toller Erfolg für den Dortmunder.

Glanzleistungen hat über 14 Stunden auch die hochkarätige Jury vollbracht, denn immer wieder heißt es, sich fokussieren auf Details, die die Tänze unterscheiden – bei bis zu 30 Tänzern auf der Bühne nicht einfach.

Es geht um Technik, Ausstrahlung und Choreographie, wobei die Original-Choreos der Stars mit eigenen kreativen Jumps und mehr kombiniert werden müssen – der Originaltanz alleine zählt weniger.

Klar, dass die Starmoves Headcoaches Roy und Matic Zadrazev aus Slowenien, Baibe Klints, Tanztalent aus Lettland, Little Phil, Tänzer für Superstars wie Mariah Carey, Rihanna, Justin Timberlake, Craig David, die Chance bei den Battles auf der Bühne nutzen und zeigen, dass sie ganz genau wissen wie’s geht und ein paar lockere Moves hinlegen.

Das puscht die Laune auf und vor der Bühne, wo sich die Publikumsreihen langsam lichten. Trotzdem reicht die Power für das Klatschvotum, das die Entscheidungen der Jury bei den direkten Wettkämpfen der Solo-Tänzer untermauert.

Also gibt es Party auf der Bühne, wo zu allen Einzelkämpfern schon die Finalisten der Groups (Gruppen) parat stehen und auf ihre Platzierung warten. Nach einem Tag, der mehr als 1000 begeisterte Tänzer, viele an Fanclubs und Zuschauern in die Rennstadt brachte, bleiben der Nachhall der harten Bässe und Drums, der Müll in und um die Halle und emsig zusammenräumende Urban Dance-Teams, vom Ausrichter aus Stuttgart, die sich bis im März 2019 aus der Rennstadt verabschieden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 26.03.2018

Zum Thema Hockenheim: Starmoves Championship in der Stadthalle