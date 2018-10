Hier gilt: Ein Toter ist noch lange keine Leiche

Zeitgenössische österreichische Literatur ist so gefragt wie selten zuvor. Man denke nur an Autoren wie Christoph Ransmayr, Michael Köhlmeier oder Erich Hackl, die die deutsche Literaturlandschaft prägen und bereichern. Beim Bucht(r)ipp in der Zehntscheune ging es um beides: etablierte Autoren und Newcomer und dies passenderweise am österreichischen Nationalfeiertag, an dem das Alpenland seit

...