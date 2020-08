Hier soll es Ende 2021 schnell voll werden

Vergessen sind die Standortdiskussionen im Gemeinderat, zum Spatenstich herrscht – auch wettertechnisch – eitel Sonnenschein: Der Bau der neuen Kindertagesstätte in Trägerschaft des Vereins Postillion auf dem Eckgrundstück Hubäckerring/Albert-Einstein-Straße hat begonnen, die Einrichtung mit sechs Gruppen und 100 Plätzen soll Ende nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Die geplanten Baukosten von 3,9 Millionen Euro will Postillion-Vorsitzender Stefan Lenz wenn möglich unterschreiten, vor vier Jahren habe das in Eppelheim bei einem vergleichbaren Bau geklappt.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler sieht dafür gute Chancen: In den zwölf Jahren, in denen er mit Postillion zusammenarbeitet, habe es noch nie einen Fehlgriff gegeben. Der OB freut sich, dass das Thema Kinderbetreuung, aber auch die Schulen und die Schaffung von Wohnraum im Gemeinderat „oberste Priorität haben“. Somit schaffe die Stadt „die besten Rahmenbedingungen, für unsere Kinder eine tolle Zukunft zu gestalten“.

Gute Anbindung an den ÖPNV

Zeitler hält die Lage der Tagesstätte, die zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen aufnehmen soll, für ideal: „Sie ist einerseits zentral, auf der anderen Seite sind die Wege aus den Wohngebieten nicht zu lang, ist über die Bushaltestelle gut angebunden.“ Der OB hofft, dass damit „nicht jede Mutti und jeder Vati mit seinem Auto das Kind morgens bringen und abends holen muss“.

Postillion-Chef Stefan Lenz erwartet, dass die sechs Gruppen schnell nach der Eröffnung voll belegt sein werden. Während es in der Regel ein Jahr dauere, bis alle Plätze einer neuen Einrichtung ausgelastet sind, sei in Hockenheim früher damit zu rechnen. Bereits jetzt füllten sich im alten Bossert-Kindergarten in der Heidelberger Straße zwei Kindergartengruppen im Notbetrieb. Eine Krippengruppe sei ebenfalls in Planung, wenn Kapazitäten in einer anderen Einrichtung frei werden sollten, so dass der Stau, der sich in den vergangenen Jahren gebildet habe, zügig abgebaut werden könne, macht Lenz Eltern Hoffnung.

Er bestätigte, dass eine gute ÖPNV-Anbindung heutzutage ein wichtiges Kriterium für einen Kita-Standort sei, da auch Beschäftigte, gerade im Vertretungsdienst, sich bewusst für dessen Nutzung auf dem Weg zur Arbeit entschieden. Angesichts des Fachkräftemangels gewinne dieses Kriterium an Bedeutung.

Gebäude als Bereicherung sehen

Architekt Jürgen Roth begrüßte den Spatenstich als „sichtbares Zeichen, dass es losgeht“, schließlich habe er sich schon länger mit dem Projekt beschäftigt, hob er auf den intensiven Austausch mit der Stadt in der Planungsphase ab. Roth hofft, dass das Kindergartengebäude an seiner Stelle als Bereicherung erkannt werde – es schaffe mehr städtebauliche Luft als der ursprünglich hier vorgesehene Geschosswohnungsbau.

Der Architekt hofft, dass die Baustelle nicht nur unfall-, sondern auch Corona-frei bleibt. Bislang habe das bei all seinen Projekten funktioniert.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.08.2020