Hier sollen die „Kippen“ rein

Huch, was ist das denn? Verwundert begutachten einige Passanten den ungewöhnlich aussehenden Behälter. Er ist neu hier, an der Streuobstwiese am Aldi. Renate Rottmayer von den „Grünen Engeln“ bringt schnell Licht ins Dunkle: Gestatten, der neue Zigaretteneimer. Den hat sich die Gruppe der Lokalen Agenda dringend gewünscht.

An der „Aldi-Bank“ auf der Streuobstwiese, auf dem HÖP-Gelände und beim Gartenschaupark verschlucken die Behälter ab sofort die Zigarettenstummel. Ziel des Projektes ist es, dass Raucher ihre Kippe nicht in der Natur, sondern eben in den dafür vorgesehenen „Kippeneimern“ entsorgen.

Rottmayer zeigt auf ein kleines Einmachglas, das mit Zigarettenstummeln gefüllt ist: „Die habe ich in wenigen Minuten hier im Gebiet gesammelt: 70 Stück! Das muss doch wirklich nicht sein, wir machen uns unsere eigene Erde kaputt! Zigaretten gehören unbedingt in den Müll und auf keinen Fall einfach in die Natur geworfen.“

Wussten Sie, dass eine auf die Straße geworfene Kippe um die 40 bis 60 Liter Grundwasser verseuchen kann? Zigarettenstummel beinhalten viele Schadstoffe, die nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Umwelt extrem schädlich sind. Einige Raucher entsorgen ihren Zigarettenstummel konsequent in einem dafür vorgesehenen Behälter, andere führen einen kleinen Aschenbecher mit sich.

Sie säumen den Wegesrand

Doch bei einem Blick auf die Straße und in die Parkanlagen sieht man immer noch eine Menge Zigaretten am Wegrand. Egal ob auf dem Weg zum Termin, schnell in der Pause oder bevor der Zug kommt: Noch schnell eine rauchen, dann fallen lassen und mit dem Fuß ausdrücken – das ist für viele normal. Sollte es aber nicht, finden sowohl die Grünen Engel als auch die Stadt.

Mit dem neuen Kippeneimer soll dem nun Abhilfe geschaffen werden. In die kleinen Öffnungen kann und soll auch kein anderer Müll rein, sie sind ausschließlich für Zigaretten gedacht. Diese können auch noch brennend hinein geworfen werden, da der Edelstahlbehälter brandsicher ist – im Gegenteil zu normalen Mülleimern in der Stadt. Dort liegen oft brennbare Materialien drin.

Der Bauhof kümmert sich um das Wechseln der kleinen Tonne und die Entsorgung des Inhalts. Pressesprecher Christian Stalf zeigt sich im Namen der Stadt begeistert: „Wir finden das natürlich toll, wie die Gruppe der Lokalen Agenda sich für die Sauberkeit der Umwelt einsetzt und dass der Bauhof das Projekt so tatkräftig unterstützt. Wir arbeiten da alle gemeinsam Hand in Hand.“

Die Grünen Engel säubern regelmäßig den Bankbereich auf der Streuobstwiese und kommen dabei auch mit den Anwohnern ins Gespräch. „Wir hoffen, dass der Eimer schnell angenommen und benutzt wird. Dann könnten wir noch mehr davon in der Stadt aufstellen,“ so Rottmayer. Ihr Mann Jürgen Rottmayer fügt hinzu: „Wir haben drei natürliche Kleinode hier in Hockenheim und die gilt es, für die kommenden Generationen gut zu erhalten. Die Plätze, an denen man gerne ist, sollte man doch auch sauber halten.“

Mit provisorischen Schildern, wird für noch unwissende Passanten auf die Funktion des Eimers aufmerksam gemacht, die Gruppe will ihn allerdings noch ein wenig auffälliger gestalten. So dass bald jeder, der an dem Behälter vorbeiläuft, weiß: Hier gehören die Zigarettenstummel rein.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.09.2020