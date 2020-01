Hier steht der Kunde im Mittelpunkt

Während andere Versicherer den Rotstift ansetzen, Standorte abbauen und Mitarbeiter entlassen, setzt der Serviceversicherer aus Karlsruhe bewusst auf Regionalität und Präsenz vor Ort. Nun wurde ein weiteres BGV-Servicebüro offiziell eröffnet.

„Unser Anspruch ist es, gerade in Zeiten des Internets, unser Ansprechpartner-Netz auszubauen und dem BGV ein Gesicht zu geben“, erklärt Dr. Moritz Finkelnburg vom Vorstand des BGV/Badische Versicherungen. Viele Kunden, so Finkelnburg, wünschten sich gerade beim Thema Absicherung einen persönlichen Ansprechpartner, der sie kompetent berät, für Fragen da ist und ihnen im Schadenfall zur Seite steht.

Partner der Kommunen

„Genau das ist der Anspruch meiner Service-Agentur“, betont Christian Lauer, Leiter der BGV-Hauptvertretung. „Ich bin für meine Kunden persönlich da und berate rundum. Das bedeutet, dass ich jede einzelne Risikosituation genau analysiere, die Ziele und Wünsche des Kunden berücksichtige und individuell abgestimmte Konzepte erstelle.“ Ziel sei ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz.

Das schätzen im Übrigen auch die Kommunen am BGV. Was viele nicht wissen: Fast alle öffentlichen Einrichtungen in Baden, Kindergärten, Schulen oder Sporthallen, sind beim BGV versichert. Entsprechend hoch ist die Kompetenz. „Mit dem BGV als Versicherungspartner hat die Stadt Hockenheim immer gute Erfahrungen gemacht“, bestätigte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Eröffnung.

Von dem Wissen des BGV profitieren neben Privatkunden insbesondere Firmenkunden. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts bietet der BGV zudem viele Vorteile für den öffentlichen Dienst in Baden. Außerdem spezielle Leistungseinschlüsse für ehrenamtliche Ersthelfer der Feuerwehr, des THW und der medizinischen Rettungsdienste in der Region. Und auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, beispielsweise Kindergärtnerinnen, hat die Badische Versicherung besondere Angebote.

Für den Privatkunden offeriert Lauer das gesamte Spektrum an Versicherungen. Was bei diesen sehr gut ankommt, wie die Resonanz seit der Eröffnung zeige. Lauer ist schon seit Ende des Jahres in der Rennstadt präsent und hat gute Erfahrungen mit den Hockenheimern gemacht. Wobei ihm die Stadt nicht unbekannt ist, er ist hier zur Schule gegangen, hat 17 Jahre in Reilingen gewohnt. Nachdem er seinen Beruf bei der BGV von der Pike auf gelernt hat, hat er sich 2018 dazu entschlossen, sich selbstständig zu machen. Zunächst mit einem Servicebüro in Oberhausen und nun in Hockenheim.

Mit seinem Servicebüro deckt er das komplette Spektrum an Versicherungsleistung, von den Sachversicherungen bis hin zu den Personenversicherungen, ab und ist sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen ein kompetenter Ansprechpartner. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.01.2020