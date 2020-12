Hier wird Bastelglück eingetütet

Corona nervt, Corona schränkt ein und Kranksein ist doof – egal wie leicht oder schwer es einen trifft, sodass wir weiterhin hoffen, verschont zu bleiben. Dennoch müssen wir da irgendwie durch und in den vergangenen Monaten war ich daher immer wieder begeistert, auf welche Ideen Menschen in dieser Krise kommen. Das kann in Form einer innovativen Idee einer großen Firma sein, die so ihre

...