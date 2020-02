Hilfe beim Konzentrieren

Die Volkshochschule bietet für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zehn Jahren einen Kurs „Marburger Konzentrationstraining“ an. Kindern helfen, ihr Konzentrationsvermögen zu erhöhen und wieder Spaß an der Schule zu haben. Kursbeginn ist am Freitag, 6. März, von 16.15 bis 17.30 Uhr, im VHS-Haus. Der Kurs läuft über neun Termine und kostet 74 Euro.

Kinder und Jugendliche sehen sich heute vor immer größere Herausforderungen gestellt. Bleibt die Konzentration dabei auf der Strecke, folgen leicht Frustration, fehlende Motivation und „Schusselfehler“ bei Klassenarbeiten und Hausaufgaben.

Das Training besteht aus sechs Trainingsblöcken für die Kinder und drei begleitenden Elternabenden. Es wird also parallel mit Eltern und Kindern gearbeitet. Beim Training wird der Arbeitsstil des Kindes verändert. Die Motivation wird erhöht und die Selbststeuerung verbessert. In den Seminarabenden für Eltern wird die Methode des Trainings erläutert und eingeübt. Die Elternabende finden montags vom 9. bis 23. März von 19 bis 21 Uhr im VHS-Haus statt. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.02.2020