Hilfe für den kleinen Raben

Das Kindertheater Mario kommt am morgigen Samstag um 15 Uhr, mit dem vergnüglichen Figurenstück „Alles erlaubt“ ins Kulturhaus Pumpwerk. Das Stück nach dem beliebten Kinderbuch von Nele Most und Annet Rudolph richtet sich an Zuschauer im Alter ab vier Jahren. Das Kindertheater erzählt eine humorvolle Geschichte für die kleinen Besucher in wunderschönen Bildern – von poetisch bis fröhlich swingend.

Es droht Geschenke-Verlust

Kann man immer brav sein? Der futterneidische kleine Rabe hat sich richtig daneben benommen. Jetzt soll er von heute auf morgen das Bravsein lernen, sonst gibt es keine Geschenke zum Geburtstag, schimpft Mutter Dachs. Der coole Wolf ist ihm dabei keine Hilfe. Dafür kennt Hasi, der alte Besserwisser, so viele Regeln, dass ihm bald der Kopf schwirrt. Natürlich schafft es der kleine Rabe doch, seinen Geburtstag zu retten. Und was wünscht er sich? Einen „Alles-Erlaubt-Tag“!

Karten zum Preis von 5 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle (Telefon 06205 21190), im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim und beim Pumpwerk unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. zg

