Hilfe für die Alltagshelden

Unter dem Motto „Kreativität entsteht im Spannungsbogen zwischen Problem und Lösung“ arbeiten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen an Angeboten, um in der Corona-Krise größtmögliche Hilfestellungen zu entwickeln, die dort ansetzen, wo eine Notlage herrscht und es neuer Lösungsansätze bedarf.

Um die Berufsbereiche zu unterstützen, die momentan ihr Bestes geben, um die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, wird seitens der Stadtwerke sowie des Aquadroms eine zentrale Anlaufstelle zur Hygienemittelversorgung für regionale Einrichtungen aufgebaut. Wer persönlich, in seiner Firma oder Einrichtung Hygiene-Bedarfsmaterial wie Einweghandschuhe, Mundschutz, Überziehschuhe, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher erübrigen kann, nehmen sie mit Gregor Ries, Telefon 0159/04 15 61 04 oder per E-Mail: g.ries@aquadrom Kontakt auf.

Er steht in Kontakt mit örtlichen Versorgungseinrichtungen wie Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und umliegenden Krankenhäusern und übernimmt die Koordination, so dass die Hilfsmittel an die richtigen Stellen weitergeleitet werden können. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 31.03.2020