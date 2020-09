Altlußheim.Der Fluglärm in der Gemeinde ist präsent, die Menschen fühlen sich gestört, die Gesundheit ist dadurch gefährdet. Der Antrag der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stieß bei den anderen Fraktionen auf positive Reaktionen.

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, habe der Beratende Ausschuss nach Paragraf 32a Luftverkehrsgesetz in seiner 45. Sitzung im November des vergangenen Jahres eine Änderung der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (LLSV) begrüßt, weil dadurch Lärmschutz für Anwohner an Landeplätzen verbessert werde. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Reform habe der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium am 17. Juni im Bundestag auf die Entwurfsfassung für eine Änderung der LLSV vom 14. November 2019 verwiesen.

Verbesserung für Bürger erreichen

Da der Inhalt dieses Entwurfs hinter den Forderungen und Vorschlägen der Gemeinde zurückbleibe, hat auch der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born im Landtag eine Anfrage eingebracht (wir berichteten), um zu klären, wie die Landesregierung zu den Forderungen stehe, und ob diese bereit sei, sich im weiteren Verlauf des Reformprozesses im Bundesrat für eine weitere Verbesserung der LLSV in diese Richtung einzusetzen. Sollte es bei den im Entwurf vom 19. November vorgesehenen Änderungen bleiben, würde dies bedeuten, dass jeder nach wie vor von Montag bis Freitag zwischen 7 und 13 Uhr und am Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 13 Uhr nicht nur fliegen, sondern auch Platzrunden drehen dürften. vas

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020