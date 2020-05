Hinter den Masken hat sich viel Frust angestaut

Trotz Wiedereröffnung des Einzelhandels ist die Karlsruher Straße längst nicht so belebt wie vor den Corona-Beschränkungen. Mitschuld daran trägt wohl das zeitweilig feuchte Wetter – wer möchte schon im Regen vor den Ladengeschäften anstehen und warten, weil die maximale Kundenanzahl schon erreicht ist? Doch es ist auch viel Verunsicherung im Spiel.

Wenn keine Kunden im Laden sind, werden die Masken, die seit Montag Pflicht sind, abgesetzt, denn für das dauerhafte Tragen ist das Stück Stoff kaum geeignet. Und auch viele Käufer entfernen den Schutz, sobald sie den Laden verlassen. Die Stimmung ist auf beiden Seiten angespannt, das erzählen fünf Einzelhändler im Gespräch mit unserer Zeitung. Von Frust und Unverständnis ist die Rede, da aber niemand eine Strafe zahlen möchte, halte man sich an die Regeln.

Die Regeln werden eingehalten

„Die Leute halten sich an die Maskenpflicht“, bestätigt Rouven Klausmann von „Weinmann – ihr Druck- und Medienpartner“. „Es ist befremdlich, wenn man nur die Augen des Gegenübers sehen kann. Aber das geht bestimmt den meisten so. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die Leute verhalten und unsicher sind. Wir haben keine große Laufkundschaft und es bilden sich keine Warteschlangen. Daher kann man bei uns den Abstand auch gut einhalten.“

Ähnliches berichtet der Hörakustiker „Der Ohrladen“. Geschäftsführer Jens Beiler und sein Team haben zur besseren Kontrolle die Tür verschlossen und öffnen, wenn Kunden anklopfen: „Wir haben vorher schon mit Terminvereinbarungen gearbeitet. Das ist jetzt nicht anders, zumal unsere Kundschaft meist über 70 Jahre alt ist und somit zur Risikogruppe zählt.“ Der Ohrladen zählt zu den systemrelevanten Geschäften und durfte auch in den vergangenen Wochen geöffnet haben, aber auch hier gilt jetzt die Maskenpflicht. „Die hatten wir vorher auch schon auf und haben Hygienemaßnahmen eingehalten. Jetzt natürlich noch intensiver als zuvor, und auch unsere Kunden tragen eine Nasen-Mund-Bedeckung“, ergänzt Beiler im Gespräch und meint: „Für einige Brillenträger ist das Gummi oder Band natürlich eine zusätzliche Belastung hinter den Ohren zu ihrem Hörgerät und der Brille.“

Bei Juwelier Zahn lobt Anke Zahn ihre Kundschaft. Auch hier herrschen verschärfte Hygienemaßnahmen – sowohl in ihrem Geschäft als auch beim Optiker Zahn nebenan. „Alle sind hier sehr vorbildlich und halten sich an die Regeln sowie den nötigen Mindestabstand.“ Ein Kunde schaltet sich in das Gespräch ein: „Noch vor Wochen hieß es, die Masken bringen nichts und jetzt müssen wir sie tragen. Natürlich halten wir uns alle dran, auch wenn es widersprüchlich ist. Aber wer will schon eine Strafe zahlen?“

Der Kunde erhält nickende Zustimmung und Zahn ergänzt: „Jetzt geht es mit den Temperaturen ja noch. Aber sobald es wärmer wird, werden viele mit dem Atmen unter den Masken Probleme haben.“ Sie berichtet von großem Frust bei der Kundschaft und dass manche für die aktuelle Situation Schuldige suchten. „Die Leute kommen an einem Tag mit vielen Emotionen zu uns. Dabei überwiegen der Frust und die Sorge, da keiner so recht weiß, wie es nun weitergeht oder wie lange das Ganze noch dauern wird.“

Ortrud Hartenfels von der Nähwelt hat einige nervöse und hektische Kunden erlebt, während sie mit der Arbeit fast nicht hinterherkomme. „Die Kunden dürfen hier nichts mehr anfassen“, berichtet sie stehend hinter einer Plexiglasscheibe. Am meisten sind bei ihr Gummibänder und Stoffe für Masken gefragt, wobei die Firma der Bänder inzwischen einen Lieferstopp bis Ende Juli angekündigt habe.

„Wir stehen gut unter Stress, denn meine Mitarbeiter und ich sind selbst am Nähen und verkaufen die Mund- und Nasenmasken mit extra Stoffeinlagen.“ Hinter ihr stehen Körbe mit vorbestellten Teilen, sie zeigt darauf: „Die hier sind fertig, wurden aber noch nicht abgeholt.“

Nicht alle denken an Schutz

Seit vergangener Woche hat auch Brigitte Netto mit ihrem Hosenshop wieder geöffnet. „Wir halten die Abstände ein – auch unsere Kunden, wir haben einen Spuckschutz angebracht und zusätzliche Hygienemaßnahmen hier im Laden. Neben Hosen verkaufen wir auch Stoffmasken an unsere Kunden, falls sie noch keine haben oder ihre vergessen haben“, berichtet die Einzelhändlerin.

Sie berichtet von Kunden, die mit den Masken auf „Kriegsfuß“ stehen, da sie die Frisur ruinieren würden. Andere bekommen vom Schutz Ausschlag im Gesicht, da sie das Material nicht vertragen oder sich darunter zu viel Hitze entwickle. Ihr selbst fehlt eine einheitliche Verordnung: „Keiner weiß mehr, was er eigentlich noch darf oder nicht. Und eine Strafe will keiner zahlen, daher macht man halt nach bestem Wissen und Gewissen, auch wenn man es nicht gut findet.“

Endlich wieder „unter die Leute“

Dabei geht es ihr persönlich nicht um die Frisur, sondern um die Auflagen, die „wöchentlich wechseln und in einem Bundesland zählen und im anderen wieder nicht“. Die wochenlange Schließung sorgt für zusätzlichen Frust. „Es sind die Sorgen der Kleinen. Denn für den Verbraucher gab es vieles weiterhin in den Großmärkten zu kaufen. Bücher, Kleidung, Blumen und der nichtsystemrelevante Einzelhandel musste schließen. Dabei kann man in unseren Geschäften viel besser Abstand halten und die Kundenanzahl kontrollieren, als in den Supermärkten.“

Das Unverständnis teile sie mit ihren Kunden, die laut Netto aber auch froh seien, wieder in den kleineren Geschäfte einkaufen zu können und wieder „unter die Leute zu kommen“. Andere Stammkundinnen habe sie schon lange nicht mehr gesehen und sich zwischenzeitlich nach deren Befinden erkundigt: „Manche sind verunsichert und wissen zum Teil nicht, was es mit dem Virus auf sich hat. Ich habe Kunden, die haben aus Angst seit sechs Wochen das Haus nicht mehr verlassen“, berichtet die Inhaberin.

Sie selbst sei in den Wochen der Schließung stundenweise in ihrem Geschäft gewesen. „Das war kein Urlaub. Wenn man nachts aus Sorge nicht mehr zur Ruhe kommt, findet man keine Erholung“, findet Brigitte Netto.

