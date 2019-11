Hip-Hop für Erwachsene

Die Volkshochschule veranstaltet am Samstag, 30. November, von 13 bis 15 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16a, einen Hip-Hop-Workshop für Erwachsene. Die Kursgebühr beträgt 12 Euro. Wer sich gerne bewegt und schon immer einmal Hip-Hop ausprobieren wollte, der ist bei diesem Workshop genau richtig, heißt es in der Ankündigung der VHS.

Anhand von Grundschritten erlernen die Teilnehmer des Workshops „funky“ Dancemoves, die man auch beim Ausgehen in der Disco oder auf einer Party anwenden kann. Begonnen wird mit einer Aufwärmphase und danach erarbeiten die Teilnehmer eine Choreographie, bei der sie die Hüften schwingen lassen. Die VHS weist darauf hin, dass Lieblingssongs gerne auf CD mitgebracht werden dürfen. Außerdem sind Getränke, bequeme Sportkleidung und saubere Sportschuhe mitzubringen. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de vhs

