Hit um Hit in die große Zeit der Schlager eintauchen

„Karamba, Karacho, ein Whisky! Karamba, Karacho, ein Gin! Verflucht, Sacramento, Dolores – und alles ist wieder hin“, so heißt es in einem Seemannslied von Heino. Karamba heißt jetzt auch die 1970er Jahre Schlagerrevue aus dem Hamburger Schmidt-Theater – und die gastiert passend am „Schmutzigen Donnerstag“, 28. Februar, um 20 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle. Die Revue von Martin Lingnau und Mirko Bott, unter der Regie des bekannten Corny Littmann verspricht Superhits zum mitisngen, mitlachen, mitfeiern und natürlich mittanzen.

Die 1970er Jahre, das waren Willy Brandt als Bundeskanzler, die Schlümpfe als Comicfiguren und 1974 wurde Deutschland in München zum zweiten Mal Fußballweltmeister. Während Carrell, Rosenthal & Co. den deutschen Fernsehabend bei Würstchen und Kartoffelsalat schöner machten, sorgte die Ölkrise für autofreie Sonntage. Im Fernsehen erregten zwei männliche Puppen mit gemeinsamem Schlafzimmer in einer Kinderserie namens „Sesamstraße“ Aufsehen und im Kino das, was stramme bayerische Buam untenrum zu bieten hatten – denn die schickten „Liebesgrüße aus der Lederhose“ ins Kino.

Die 70er waren aber vor allem das große Jahrzehnt der Schlagerstars mit Koteletten, Hippiefrisuren, Schlaghosen, segelgroßen Hemdkragen und neongrellen Polyesterhemden mit wahren Superhits wie „Fiesta, Fiesta Mexicana“, „Ein Festival der Liebe“, „La Paloma Blanca“, „Tanze Samba mit mir“ oder „Und es war Sommer“, mit „Akropolis Adieu“, „Moskau, Moskau“ oder „Du kannst nicht immer siebzehn sein“ und „Spaniens Gitarren“.

Diese und mehr als 50 weitere Super-Sahneschlager erwartet das Publikum bei dieser absoluten „Hit-um-Hit-Sause“ in der Stadthalle. Nach der Show geht es im Restaurant Rondeau weiter: Ticketbesitzer sind zur Aftershow-DJ-Party eingeladen. Boris Götschel legt ab 21 Uhr im Rondeau auf, eine Kostümierung der Besucher dem Thema entsprechend wird gerne gesehen. zg/lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.02.2019