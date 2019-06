Hockenheim: Brennende Fahrzeuge im Gewerbegebiet

Hockenheim.

Mehrere Fahrzeuge sind am frühen Dienstagmorgen im Gewerbegebiet in Hockenheim ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Fahrzeuge in einem Autocenter in der Dudweiler Straße in Hockenheim-Talhaus. Polizei und Feuerwehr rückten gegen 6 Uhr an. "Im Moment ist der Himmel schwarz in Hockenheim", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Straßen bis 7.30 Uhr gesperrt.

Nach ersten Informationen waren neun Fahrzeuge von dem Feuer betroffen. Drei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer und die Hitze beschädigt. Auch der Bürocontainer der Firma wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 100.000 Euro. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol/onja/dpa)