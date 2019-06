Hockenheim: Brennende Pkw im Gewerbegebiet

Hockenheim.Mehrere Pkw haben am frühen Dienstagmorgen im Gewerbegebiet in Hockenheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Fahrzeuge in einem Autocenter im Pfälzer Ring in Hockenheim-Talhaus. Die Polizei und Feuerwehr rückten gegen 6 Uhr vor Ort an. Die Löscharbeiten sollen am Vormittag beendet sein.

Nach ersten Informationen waren sieben Fahrzeuge von dem Feuer betroffen. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Die Zufahrt des Autocenters ist gesperrt. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. (pol/onja)