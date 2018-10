Hockenheim – das verlorene Paradies

Wie alt ist Hockenheim tatsächlich? Lag das gelobte Land ursprünglich am Kraichbach? Wie überstand Hockenheim die erdgeschichtlichen Naturgewalten und was trieb den Großgrundbesitzer Ratbert im Jahre 769 dazu, Hockenheim dem Heiligen Nazarius im Kloster Lorsch zu schenken? All diese Fragen werden im neuen Mundartmusical des AGV Belcanto beantwortet. Hierzu lädt der Verein die Bevölkerung am Samstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr, in die Stadthalle ein.

Im Mittelpunkt des Lustspiels mit herzhafter, aber trotzdem verständlicher Hockenheimer Mundart, humorvoller Schauspielkunst und viel Musik, steht eine Sitzung des Hockenheimer Brauchtumsvereins. Dort werden die jüngsten Forschungsarbeiten vorgestellt, die die Geschichte Hockenheims neu schreiben. Mit in die Handlung eingepasst sind die Lieder der Solisten Romina Afflerbach, Anne Geser, Robin Hertlein, Melanie Plautz, Laura Ruppert, Kathrin Sabljo und Manuel Schlosser.

Zu Beginn des Abends wird der Chor des AGV Belcanto unter der Leitung von Özer Dogan mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder umrahmen. Im Anschluss an das Musical wird die Tanzfläche der Stadthalle für einen unterhaltsamen Abend freigegeben. Discjockey Marco, der seit Jahren beim AGV für Stimmung sorgt, hat für jeden Geschmack das passende Musikrepertoire.

Aus Kostengründen wird in diesem Jahr für den Eintritt vor Ort ein kleiner Obolus von 5 Euro erhoben. Es gibt nur eine Abendkasse. Plätze werden ausreichend zur Verfügung gestellt. Die Saalöffnung erfolgt um 18.30 Uhr. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.10.2018