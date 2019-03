Hockenheim in der Hauptstadt gefordert

Das Schach-Bundesligateam SV 1930 Hockenheim reist am Wochenende nach Berlin. Dort warten die Mitfavoriten Reisepartner SC Viernheim, OSC Baden-Baden und SF Deizisau.

Mannschaftsführer Blerim Kuci kann auf eine starke Mannschaft bauen. Nach einer überraschenden knappen Niederlage in Hamburg müssten alle drei Kämpfe gewonnen werden, wenn man den Kampf um den Titel oder eine Spitzenposition nicht frühzeitig ad acta legen möchte. Zwar rangiert das Rennstadtteam nach Minuspunkten noch immer auf Rang zwei der Liga, doch jeder Fehltritt kann den hochgesteckten Erwartungen der Hockenheimer einen Dämpfer versetzen.

Derzeit ist auch eine zentrale Bundesligaveranstaltung in Baden im Gespräch. Gerne erinnert man sich in Hockenheim an das legendäre Finale im Frühjahr 2013 im Schloss in Schwetzingen, das mit dem Kommentar endete, die Veranstaltung hätte in Deutschland im Schach neue Maßstäbe gesetzt. zg

