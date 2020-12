Hockenheim.Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat den 62. Hockenheimer Fasnachtszug abgesagt. Die Verantwortlichen haben lange mit der Entscheidung gezögert, doch „die Entwicklung der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen lassen uns leider keine andere Wahl“, teilt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin mit.

„Wahnsinnig gerne hätten wir unseren Fasnachtszug, der mit der bekannteste und schönste in der Metropolregion Rhein-Neckar ist, am 13. Februar 2021 abgehalten, aber die gesellig geprägte Brauchtumsveranstaltung ist nicht mit den derzeit geltenden Abstandsregeln in Einklang zu bringen“, heißt es in der Mitteilung.

„Mit der heutigen Absage wollen wir gerade alle Beteiligten, wie Vereine, Musikkapellen und Fußgruppen, nicht mehr länger hinhalten, die auf eine offizielle Entscheidung schon zu lange warten mussten“, erklärt der HMV weiter.

Die Entscheidung wird von der Stadtverwaltung Hockenheim begrüßt und mitgetragen. „Ich bin ein Fasnachter durch und durch. Deshalb blutet mir auch das Herz, den Fasnachtszug absagen zu müssen“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Die Entscheidung sei aber richtig. „Die anhaltend hohen Corona-Fallzahlen machen diese Entscheidung bereits heute erforderlich, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben. Uns erwarten schwierige Monate mit Corona. Eine ausgelassene Fasnachtsfeier würde in diesem schweren Zeiten falsche Signale senden“, sagt Marcus Zeitler weiter.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020