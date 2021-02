Hockenheim.Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bietet am heutigen Montag, 22. Februar, von 19 bis 21 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. Es geht um aktuelle kommunalpolitischen Themen, Anmeldung per E-Mail an adolf.haerdle@gruene-hockenheim.de.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.02.2021