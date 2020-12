Hockenheimer Kinder basteln sich einen Weihnachtsmarkt

Die besondere Ausgabe des Hockenheimer Advents hat einiges zu bieten: Von allerlei Leckereien wie Waffeln, Glühwein und Lebkuchen über eine bunte Auswahl an Socken, Schals und Mützen bis hin zu Weihnachtsdekoration verschiedener Art gibt es so ziemlich alles, was das Herz begehrt und das sogar nicht nur am ersten Adventswochenende, sondern die gesamte Adventszeit hindurch bis ins neue Jahr

...